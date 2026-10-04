Зидан высказался о карьере Криштиану Роналду

Зинедин Зидан высоко оценил карьеру Криштиану Роналду. Бывший футболист, ныне возглавляющий сборную Франции, отметил вклад португальца в общие победы и заявил, что ему довелось поработать с нападающим в мадридском «Реале». Комментарий Зидана приводит RMC Sport.

Под его руководством Роналду трижды подряд выигрывал Лигу чемпионов — в 2016, 2017 и 2018 годах. Зидан подчеркнул, что считает карьеру португальца выдающейся и испытывает к нему большое уважение.

Ранее Роналду покинул расположение сборной Португалии перед матчем третьего тура группового этапа Лиги наций с Данией. Футболист пообещал позднее объяснить своё решение. В предыдущей игре против Норвегии он не выходил на поле.

Представители португальской футбольной федерации намерены встретиться с нападающим и попытаться наладить его отношения с главным тренером национальной команды Жорже Жезушем.

41-летний Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча» и победитель чемпионата Европы, двукратный триумфатор Лиги наций и пятикратный победитель Лиги чемпионов. Он выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус», а с декабря 2022 года играет за саудовский «Аль-Наср». На его счету 979 голов в карьере: 146 за сборную Португалии и 833 на клубном уровне.

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