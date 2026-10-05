Чимаев перебил ставку Имавова: он предлагает Стрикленду миллион долларов за реванш

Слухи о том, что титульный бой между действующим чемпионом UFC в среднем весе Шоном Стриклендом и претендентом Нассурдином Имавовым возглавит турнир UFC 335 в декабре, не подтвердились. На прошедших выходных были анонсированы главное и со-главное событие грядущего ивента и это будут противостояния Чарльза Оливейры с Диего Лопесом, а также Сергея Павловича и Алекса Перейры.

Как сообщил один мма-инсайдер, Стрикленд и руководство лиги не могут договориться о сумме гонорара. По информации источника, чемпион запрашивает за бой с Имавовым один миллион долларов, в то время как ему готовы заплатить 400 тысяч за выход и еще 400 за победу. После этой новости претендент заявил о готовности выплатить из собственных средств полмиллиона американцу за бой с ним.

Однако эту сумму готов удвоить бывший чемпион дивизиона, чеченский боец Хамзат Чимаев, утративший титул в мае текущего года в поединке со Стриклендом, проиграв решением большинства судей.

"Стрикленд, я заплачу тебе миллион долларов. Пришли мне локацию – и давай драться. В клетке или нет – без разницы", – написал Чимаев в соцсетях.

Борз давно требует реванша с американцем, поскольку очевидного превосходства Шона в их прошлом поединке не увидел. Однако пока в лиге не готовы устроить вторую встречу средневесов.