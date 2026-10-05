Имавов пообещал Стрикленду полмиллиона долларов за бой

Американский боец смешанного стиля Шон Стрикленд, завоевавший титул чемпиона UFC в полусреднем весе в мае текущего года, не может согласовать с руководством промоушена свою первую защиту. Проблема кроется в финансовой стороне вопроса. По слухам, американец запросил за бой с претендентом Нассурдином Имавовым 1 млн долларов.

"Шон Стрикленд просит один миллион долларов за бой с Имавовым 16 января на UFC 336, тогда как ему предлагают только 400 тысяч долларов за выход и еще 400 тысяч в случае победы", - сообщает ММА-инсайдер.

При этом претендент на титул, третий номер рейтинга весовой категории Нассурдин Имавов готов заплатить чемпиону за противостояние из своего кармана.

"Если дело действительно в деньгах, я поставлю 500 тысяч долларов из собственных средств: они достанутся тебе, если победишь меня в январе, Шон Стрикленд. Официально заявляю об этом. Если и после этого ты не согласишься, значит, ты просто боишься. Я разберусь с тобой и за пределами октагона. UFC, это ваш чемпион? Давайте, лишите его титула!» – написал Имавов.

Ожидалось, что титульное противостояние средневесов возглавит турнир UFC 335, который пройдет в Лас-Вегасе 12 декабря. Однако на прошедших выходных были анонсированы бои грядущего ивента и стало известно, что главным событием будет поединок Чарльза Оливейры и Диего Лопеса. В социальных сетях Шон Стрикленд в общении с поклонниками подтвердил слухи о том, что он не может прийти к согласию с организацией в финансовом вопросе.