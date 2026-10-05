Конец эпохи Месси: мировой футбол никогда уже не будет прежним

Новые герои будут играть уже в эпоху высоких технологий, кардинально меняющих «спорт номер один», а альбиселесте предстоят долгие поиски нового вожака. Но это будет уже совсем другая история.

Мнение шеф-редактора отдела «МК-Спорт» Сергея Алексеева о том, почему прощальный матч легендарного нападающего Лионеля Месси за сборную Аргентины подводит черту не только под многолетней карьерой великого футболиста, но и становится поворотным моментом для всего мирового футбола.

Прощание легенды: Лионель Месси выходит на поле в футболке сборной Аргентины в последний раз.

Рано утром 7 октября по московскому времени на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти» в Буэнос-Айресе состоится событие, которого ждали и одновременно боялись миллионы болельщиков по всему миру. Капитан сборной Аргентины, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси проведёт свой последний матч в футболке национальной команды. Соперником «альбиселесте» в товарищеской встрече станет сборная Бенина. Стартовый свисток прозвучит в два часа ночи по московскому времени.

Накануне, 4 октября, 39-летний нападающий прибыл на тренировочную базу сборной Аргентины, чтобы пройти заключительный подготовительный сбор перед прощальной игрой. Информация о его присоединении к команде была опубликована в официальных аккаунтах национальной сборной в социальных сетях.

Решение, созревавшее месяцами

О завершении международной карьеры Месси объявил в конце августа. По словам самого футболиста, окончательное решение было принято 21 июля, спустя два дня после финального матча чемпионата мира 2026 года, в котором Аргентина уступила Испании со счётом 0:1. В сентябре Ассоциация футбола Аргентины официально включила Месси в состав на товарищеский матч против Бенина, придав ему статус прощального.

На протяжении последних лет Месси выступает за клуб североамериканской Главной футбольной лиги «Интер Майами», где также носит капитанскую повязку. Тем не менее его связь с национальной командой никогда не прерывалась окончательно, и именно в футболке «альбиселесте» он провёл свои самые значимые матчи.

Цифры, которые говорят сами за себя

Лионель Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года. За более чем два десятилетия в национальной команде он провёл 207 матчей и забил 125 голов, став лучшим бомбардиром в истории сборной. Помимо этого, ему принадлежат рекорды результативности в истории чемпионата Испании и футбольного клуба «Барселона».

Перечень его достижений в составе национальной команды включает победу на чемпионате мира 2022 года, два триумфа на Кубке Америки в 2021 и 2024 годах, завоевание «Финалиссимы» в 2022 году, а также серебряные медали мировых первенств 2014 и 2026 годов. Месси остаётся единственным в истории футболистом, восемь раз удостоенным «Золотого мяча».

Начало, о котором не знали даже в Аргентине

Прощальный матч завершает историю, которая началась более двадцати лет назад и поначалу складывалась совсем не гладко. Подростком Месси переехал в Барселону, где продолжил футбольное образование в академии «Ла Масия». Испанская сторона предпринимала попытки убедить юного таланта выступать за сборную Испании, тогда как на родине о его существовании практически не знали.

Характерный эпизод относится к чемпионату мира среди юношей до 17 лет 2003 года в Финляндии, где Испания в полуфинале одолела Аргентину со счётом 3:2 в дополнительное время. Как вспоминают очевидцы тех событий, молодой Сеск Фабрегас, забивший в том матче два мяча и бывший одноклубником Месси по барселонской академии, после финального свистка указал аргентинским делегатам на то, что их лучший игрок находится в расположении «Барселоны» и является настоящим гением.

Аналогичную историю рассказал тренер молодёжной сборной Аргентины Уго Токалли. На одном из недавних футбольных саммитов он сообщил, что главный тренер испанской сборной тогда прямо указал ему на необходимость привлечь «парня из Барселоны» для успешного выступления на турнире.

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Поиски мальчика из Росарио

Обнаружить юного футболиста оказалось задачей не из простых. Сотрудник Ассоциации футбола Аргентины Омар Соуто пытался разыскать семью Месси в Испании, пользуясь телефонным справочником Росарио, однако при звонке поинтересовался неким «Леонардо». В ответ ему сообщили, что мальчика зовут не Леонардо, а Лайонел. Эта деталь приводится в документальном фильме «Месси: Забытая запись».

Путаница не ограничилась устным общением. По данным аргентинского журналиста и писателя Серхио Левински, автора книги «Месси и всё остальное», Ассоциация футбола Аргентины направила в «Барселону» факс, в котором запрашивала информацию об игроке по фамилии «Меччи», написанной с двумя буквами «с». Руководство аргентинского футбола полагало, что футболист может иметь итальянское происхождение.

Сопротивление и недоверие

После преодоления организационных трудностей Месси провёл два товарищеских матча за молодёжную сборную Аргентины до 20 лет в 2004 году. Это были его первые появления в сине-белой форме. Однако скепсис в отношении игрока, формировавшегося вдали от родины, сохранялся.

На молодёжном чемпионате мира 2005 года в Нидерландах Месси начал первую встречу на скамейке запасных, а Аргентина ту игру проиграла. По оценке Левински, вызов в национальную команду футболиста, который не выступал во внутреннем чемпионате, вызывал серьёзное сопротивление. Месси приходилось преодолевать первоначальное недоверие и бороться с восприятием себя как чужака, поскольку он жил и развивался в Испании.

В дальнейшем критика приобрела иной характер. Болельщики упрекали нападающего в неспособности перенести клубную форму на уровень сборной. Появился обидный ярлык «печо фрио», которым обозначают человека, лишённого мужества и внутреннего огня.

Переломный момент

Отборочный матч чемпионата мира 2011 года против Колумбии стал поворотной точкой в отношениях Месси с аргентинской публикой. В той встрече, проходившей в тяжёлых условиях, футболист помог команде отыграться после пропу