«Локомотив» продлил победную серию в матчах с «Ак Барсом»

Ярославский «Локомотив» обыграл казанский «Ак Барс» на его площадке со счётом 2:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Первую шайбу на 11-й минуте забросил Никита Кирьянов. Во втором периоде преимущество гостей увеличил Артём Кузин, отличившийся на 42-й минуте. На скамейке «Ак Барса» вместе с тренерским штабом находился травмированный нападающий Артём Галимов.

«Локомотив» выиграл у казанцев третий матч подряд и с 20 очками после 13 игр занимает первое место в Западной конференции. «Ак Барс» набрал 15 баллов и располагается на третьей строчке Востока.

Следующие матчи команды проведут 10 октября: казанцы примут череповецкую «Северсталь», а ярославцы сыграют дома с минским «Динамо».

Читайте также:

Нападающий «Трактора» Сошников пропустит три недели из-за травмы.

Валерий Карпин и сборная сыграли с иранцами по новым правилам.