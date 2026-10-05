Малкин обратился к Овечкину перед его последним сезоном в НХЛ

Евгений Малкин назвал Александра Овечкина легендой хоккея и пожелал ему удачно провести последний сезон в НХЛ. Комментарий форварда «Питтсбурга», трижды выигрывавшего Кубок Стэнли, опубликовал в соцсети X журналист Дэн Поташ.

Малкин отметил, что Овечкин заслужил любовь болельщиков и многое сделал для лиги. Он выразил надежду, что капитан «Вашингтона» избежит проблем со здоровьем, продолжит забивать и будет получать удовольствие от игры.

Ранее Овечкин сообщил, что нынешний сезон станет для него последним в НХЛ. 41-летний нападающий выступает за «Вашингтон» с 2005 года и в 2018-м вместе с командой завоевал Кубок Стэнли. Он превзошёл достижение Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах лиги, девять раз становился лучшим снайпером сезона и трижды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата.

Чтобы превзойти рекорд Гретцки по общему числу шайб в НХЛ — с учётом регулярных чемпионатов и плей-офф, — Овечкину осталось забросить 11 голов.

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