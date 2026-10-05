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Спорт 3059

Российскому теннисисту присудили поражение по необычной причине

Матч Медведева и Джоковича остановили после попадания мяча в зрителя

Матч Медведева и Джоковича остановили после попадания мяча в зрителя
фото: сгенерировано нейросетью гигачат / кирилл озимко

Даниил Медведев не смог завершить полуфинал турнира ATP в Пекине против Новака Джоковича: россиянину присудили поражение после того, как мяч, по которому он ударил ракеткой, попал в голову зрителю.

Инцидент произошёл при счёте 7:5, 5:3 в пользу сербского теннисиста. 

После розыгрыша Медведев направил мяч в сторону трибун, где тот задел болельщика.

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