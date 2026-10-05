Женская сборная России сыграет на чемпионате мира по волейболу 2027 года

Российские волейболистки выступят на чемпионате мира 2027 года

Женская сборная России получила право выступить на чемпионате мира по волейболу 2027 года, который пройдёт в в США и Канаде. Об этом сообщается на сайте Международной федерации волейбола (FIVB).

Как сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко, участие российской сборной стало возможным благодаря решению Международной федерации волейбола, которая позволила сохранить рейтинговые очки команды после отстранения от участия в международных соревнованиях.

«Это станет отличной проверкой для команды накануне Олимпийских игр в Лос-Анджелесе», — подчеркнул Станислав Шевченко.

Он также выразил надежду на невмешательство политики в спорт и отметил, что Федерация будет готова делать всё возможное для развития волейбола и укрепления международного сотрудничества.

Матчи пройдут с 20 августа по 5 сентября. Игры состоятся в Анахайме, Монреале, Омахе, Орландо и Квебеке. Всего на мундиале сыграют 32 национальные команды. Российская сборная прошла отбор благодаря высокому месту в Мировом рейтинге FIVB.

По данным на 5 октября 2026 года, российская команда занимает 11-ю строчку. В турнире также участвуют сборные Италии, Бразилии, Турции, Сербии и других стран мира.

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