Шестеркин – новый «вратарь-гоняла» НХЛ: русский страж ворот забивает сам и раздает пасы

Новый сезон Национальной хоккейной лиги набирает обороты, и «Нью-Йорк Рейнджерс» уверенно заявляет о своих чемпионских амбициях. Впрочем, главные заголовки спортивных изданий достаются нынче не форвардам, а человеку в маске. Российский голкипер этого клуба Игорь Шестеркин продолжает доказывать, что его гениальность не ограничивается лишь сейвами. 30-летний москвич превратился в настоящего «вратаря-гонялу» – игрока, который не только намертво запирает свои ворота, но и безжалостно забивает соперникам и виртуозно организовывает голевые атаки.

Ярчайшим подтверждением этому стал матч регулярного чемпионата против «Юта Маммот», состоявшийся минувшей ночью на льду легендарной нью-йорской арены «Мэдисон Сквер Гарден». «Рейнджерс» одержали третью победу подряд, обыграв соперника со счетом 4:2, но сухие цифры на табло не способны передать всю полноту вклада нашего соотечественника в этот триумф. В активе Игоря Шестеркина 28 отраженных бросков из 30 и заслуженное звание третьей звезды матча.

Однако истинный восторг трибун вызвал эпизод на 59-й минуте встречи. Получив шайбу в своей зоне при пустых воротах соперника, Игорь мог бы попытаться забить свой второй гол в сезоне (ранее он уже отличился точным броском в матче с «Тампой». - Ред.). Болельщики взорвались криками «Бросай!», но наш голкипер, проявив холодный хоккейный интеллект, не стал рисковать. Вместо эффектного, но не самого надежного броска через всю площадку, он выждал, пока защитник-соотечественник «Юты» Михаил Сергачев отступит, и отдал безупречную голевую передачу на партнера Ээли Толванена, который легко отправил шайбу в пустые ворота.

Этот ассист стал для Шестеркина вторым результативным действием в двух стартовых матчах сезона подряд. На данный момент на его счету уже 2 (1+1) очка в 3 играх. Эта статистика позволяет ему делить 8-е место в списке лучших бомбардиров среди всех российских игроков НХЛ, находясь в одной компании с такими мастерами атаки, как Никита Кучеров, Евгений Марченко и Павел Дорофеев. Согласитесь, видеть фамилию вратаря в соседних строках с элитными форвардами – это нечто из разряда хоккейной фантастики, которая благодаря Шестеркину становится реальностью.

Партнеры поздравляют Игоря Шестеркина с первой заброшенной шайбой в НХЛ / фото: AP

Исторический контекст также работает на Игоря. Он стал первым голкипером в лиге, набравшим очки в двух матчах подряд, со времен Коннора Ингрэма, сделавшего это в феврале 2025 года. Если же смотреть на более длительные дистанции, то имя Шестеркина теперь все чаще упоминается в одном ряду с легендарными Хенриком Лундквистом, Эдом Белфором и Томом Баррассо, которые когда-то умудрялись набирать очки в трех играх кряду. Кажется, что для нашего «вратаря-гонялы» и эта вершина не является недостижимой.

Само это прозвище в случае с Шестеркиным обретает новый, позитивный смысл. Если раньше так могли назвать стража ворот за излишнюю агрессивность или игру на опережение, то сейчас это комплимент его тотальному доминированию. Воспитанник столичной школы «Крылья Советов» играет с шайбой с уверенностью элитного плеймейкера, читает игру на два шага вперед и заставляет нападающих соперника нервничать уже на подступах к синей линии. Его видение площадки и техническое исполнение передач не уступают мастерству многих полевых игроков, что делает «Рейнджерс» невероятно опасными в контратаках.

Старт сезона для «синерубашечников» выдался впечатляющим: три победы в четырех матчах и, что особенно важно, уверенная игра дома после не самого удачного прошлого сезона. И в центре этой победной поступи стоит Игорь. Он не просто выполняет свою работу, он задает тон всей команде. Его энергия, концентрация и готовность взять игру на себя в критический момент чувствуются партнерами и вдохновляют их на новые свершения.

Российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин / фото: AP

Впереди у «Рейнджерс» длинный и изнурительный марафон регулярного чемпионата. Борьба за «Везина Трофи» для Шестеркина уже стала привычным делом, но, глядя на его голевые передачи и бомбардирские амбиции, болельщики невольно начинают шутить о шансах русского голкипера побороться за «Арт Росс Трофи» (приз, вручаемый лучшему бомбардиру регулярного чемпионата НХЛ. — Ред.). Как бы то ни было, одно можно сказать наверняка: следить за игрой Игоря Шестеркина в этом сезоне – это настоящее удовольствие. Он доказывает, что современный вратарь – это не просто последний рубеж обороны, а полноценный архитектор побед, способный в одиночку перевернуть ход матча.