Тренер Татьяна Тарасова в третий раз за осень оказалась в больнице

Татьяна Тарасова в третий раз за осень попала в больницу

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в третий раз за текущую осень оказалась в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Состояние пока не могут стабилизировать», — сообщил собеседник агентства.

В сентябре 79-летнюю Тарасову госпитализировали дважды. В начале месяца она проходила плановое обследование. 17 сентября стало известно о повторной госпитализации. Через два дня тренера выписали.

Татьяна Анатольевна Тарасова родилась 13 февраля 1947 года в Москве. Она является легендарным советским и российским тренером по фигурному катанию. Она имеет звание заслуженного тренера СССР. За свою долгую карьеру она подготовила целую плеяду выдающихся спортсменов, которые завоевали множество олимпийских золотых медалей и титулов чемпионов мира. Среди её знаменитых учеников — Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Илья Кулик и Алексей Ягудин.

В 2013 году Тарасова перенесла сложную операцию на позвоночнике в Германии. После этого ей потребовалась длительная реабилитация.

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