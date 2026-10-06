Франция разгромила команду Бельгии в матче Лиги наций

Сборная Франции по футболу обыграла команду Бельгии со счётом 4:1 в домашнем матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций. В составе победителей забитыми мячами отметились Дезире Дуэ на 77-й минуте, Райан Шерки на 81-й, а Майкл Олисе оформил дубль, отличившись на 88-й и в добавленное к первому тайму время, тогда как у проигравших единственный гол забил Доди Лукебакио на 35-й минуте.

Французская сборная набрала 10 очков и возглавляет таблицу группы 1 сильнейшего дивизиона, бельгийцы с 6 очками располагаются на третьей строчке, а в другом матче квартета сборная Италии со счётом 3:1 обыграла команду Турции, благодаря чему итальянцы с 7 очками занимают второе место, тогда как турки идут последними и не имеют в активе баллов.

В следующем туре французы на выезде сыграют с итальянцами, а бельгийские футболисты в гостях встретятся с командой Турции, причём оба матча состоятся 12 ноября.

Ранее сообщалось, что сборная Бенина пожаловалась на условия перед прощальным матчем Месси.