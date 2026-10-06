Малкин и Кросби, извечные друзья-соперники, рассказали о влиянии Овечкина на современную НХЛ

Сидни Кросби и Евгений Малкин высоко ценят Александра Овечкина и его вклад в развитие и популярность Национальной хоккейной лиги. В какой-то момент сама мысль о том, что это правда, могла показаться абсурдной. Но теперь два опытных нападающих «Питтсбурга» питают непоколебимое уважение к своему главному противнику как капитану «Вашингтона», многолетнему сопернику по Столичному дивизиону. Когда в понедельник стало известно, что 41-летний россиянин решил, что этот сезон, его 22-й в НХЛ, станет для него последним, Сид и Джино отступили от привычных правил.

Российский ветеран клуба «Питтсбург Пингвинз», 40-летний уроженец Магнитогорска, Евгений Малкин, который играл вместе с Александром Овечкином еще в юниорской сборной России, никогда не разговаривает с журналистами после утренних тренировок своей команды. Ни при каких обстоятельствах. Но в понедельник он сделал исключение, чтобы обсудить заявление своего звездного соотечественника о завершении игровой карьеры в НХЛ после окончания этого сезона.

«Он сделал всё в хоккее, — сказал Евгений. — Он играет здесь, в Америке уже 22 года и очень хорошо понимает и знает Лигу. Это непросто, как и для меня. Может, это и мой последний год. Но я всё ещё люблю эту игру. Опять же, играть каждый вечер в таком возрасте и на таких скоростях — непросто. Это очень сложно, но Ови это по силам потому что он - легенда. Болельщики его любят, понимаете? Он сделал всё для своей заокеанской команды, для НХЛ в целом. Надеюсь, в этом году он будет играть хорошо, и обойдется без травм. Просто будет оставаться здоровым, забивать голы и получать удовольствие от игры».

Капитан «Пингвинз» Кросби узнал о решении Овечкина сразу после того, как покинул лед после утренней тренировки. После этого он спокойно отвечал на вопросы, касающиеся только Овечкина: «Я уверен, что его часто спрашивали когда он завершит свою прекрасную карьеру. Поэтому приятно, что он может просто высказать это, наслаждаться игрой и сосредоточиться на хоккее. У нас определенно были отличные битвы за эти годы, и, очевидно, в нашем возрасте приходится принимать решения. Для него самое главное — быть счастливым и получать от этого удовольствие»,— сказал 39-летний канадец.

Сидни Кросби в игре против Александра Овечкина в НХЛ / фото: AP

Кросби был выбран «Питтсбургом» под первым номером на драфте НХЛ 2005 года, через год после того, как Овечкин был выбран первым «Кэпиталз» на ярмарке талантов в 2004-м. На одну позицию позже, «Пингвинз» взяли Малкина, также родившегося в России. Это единственный случай в истории, когда два предствителя одной страны, за исключением Канады, были выбраны под двумя стартовыми номерами. В сезоне 2005/06 Сидни, которому было 18 лет, и Александр, которому было 20, дебютировали в сильнейшей хоккейной лиге мирап. НХЛ как раз выходила из локаута, из-за которого был отменен сезон 2004/05 годов, и две молодые звезды сразу же оказались в центре внимания.

В первый же свой сезон Овечкин выиграл «Колдер Трофи», как лучший новичок НХЛ, набрав 106 очков (52 гола, 54 передачи) в 81-й игре, а Кросби занял второе место, набрав 102 очка (39 голов, 63 передачи) за такое же количество матчей. Малкин присоединился к ним в сезоне 2006/07 и выиграл «Колдер», набрав 85 очков (33 гола, 52 передачи) в 78-ми играх. Несколькими годами ранее он опасался, что его выберут гораздо ниже Овечкина на драфте: «Я сильно нервничал», — вспомнил Евгений о дне драфта. «Мы все собрались вместе и понимали, что Ови точно номер один. После того, как его официально объявили №1, я занервничал еще больше, потому что думал, что думал, что не буду вторым. Двух русских не выберут так высоко. Может быть, буду третьим или четвертым.У меня немного дрожали руки, но это был особенный вечер. У меня много хороших воспоминаний, связанных с ним. Мы всегда стараемся поддерживать друг друга, стараемся играть изо всех сил и показывать все, на что способны. Это безумие. Но мы сделали все, что могли».

Евгений Малкин обменивается рукопожатием с Овечкиным после игры в НХЛ / фото: AP

Овечкин и его «Кэпиталз» четырежды встречались с «Пингвинз» Кросби и Малкина в плей-офф и победитель очного противостояния каждый раз поднимал Кубок Стэнли: «Питтсбург» в 2009, 2016 и 2017 годах, а «Вашингтон» в 2018 году. «Это неимоверно тяжело. Ты приходишь в НХЛ в 18 лет, и еще до нашей встречи мы уже были своего рода соперниками. Это вполне естественно с учетом нашей конкурентоспособности, особенно в начале карьеры, когда мы пытались доказать свою состоятельность. Нам было сложно быть настоящими друзьями, учитывая некоторые матчи плей-офф и историю игр. Но за эти годы у нас, очевидно, сложилась дружба, и я испытываю к Ови огромное уважение».

41-летний воспитанник столичного «Динамо» на данный момент забил 929 голов, что является лучшим результатом в истории НХЛ, включая 44 гола в 83 играх против «Питтсбурга». Его 1688 очков — второй результат среди действующих игроков, на первом месте Кросби (1763 очка; 654 гола, 1109 передач), а на третьем — Малкин (1411 очков; 535 голов, 876 передач). Вместе они шесть раз становились обладателями «Харт Трофи», как самый ценный игрок лиги (Овечкин — три раза, Кросби — два, Малкин — один раз), пять раз «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир (Кросби — два, Малкин — два, Овечкин — один), 11 раз трофея «Ракета Ричарда» как лучший бомбардир (Овечкин — девять, Кросби — два), семь раз премии Теда Линдсея как самый выдающийся игрок по версии Ассоциации игроков НХЛ (Овечкин — три, Кросби — три, Малкин — один) и четыре «Конна Смайта трофи» как самый ценный игрок плей-офф (Кросби — два, Малкин — один, Овечкин — один).

В среду состоится первый из последних матчей между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз» на арене Capital One Arena (2:30 утра 8 октября по московскому времени). Также они сыграют 18 января и 13 марта в Питтсбурге, а также 4 апреля в Вашингтоне. «Каждая наша игра особенная. Когда мы начинали в сезоне 2006/07, каждая игра Сида и Ови была особенным вечером. И опять же, помните, как и в прошлом году, мы думали, что, возможно, он сыграет в последней игре, но теперь, может быть, у нас впереди еще пара игр. Может быть, еще пара совместных фотографий».

Евгений Малкин и Александр Овечкин в одной команде на Матче года в России / МК-Спорт Фото: Наталия Губернаторова

«Конечно, когда Саша уйдет на пенсию, это будет печальный день для всех. Но, опять же, он легенда. Всегда приятно играть против «Вашингтона», знаете, это играть как товарищи по команде, но играть против него. Он хороший друг. Я посылаю ему свои позитивные пожелания. Надеюсь, он полностью насладится этим годом», - добавил Малкин о своем соотечественнике, партнере по сборной и друге.