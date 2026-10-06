Мяч в глаз зрителю: Медведев устроил скандал на турнире в Китае

Даниил Медведев был дисквалифицирован в полуфинале турнира Пекине после того, как отбитый им мяч попал в глаз зрителю. Россиянин лишился призовых денег и рейтинговых очков, однако наказание может быть куда серьезнее. Новак Джокович, ранее сам переживший подобную дисквалификацию, выразил сочувствие коллеге.

А ведь как мы радовались - наша первая ракетка России, Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Китае, где будет играть против великого серба Новака Джоковича. Их матчи всегда украшение и наслаждение для зрителей. Зря радовались, выходит.

Российские теннисисты давно славятся своим неумением справляться с эмоциями. Достаточно вспомнить Андрея Рублева, который регулярно наносит увечья сам себе, то ударяя ракеткой по ногам, то разбивая руки в кровь о рекламные конструкции. Зарубежные коллеги также не всегда сдержанны. Однако если вспышки гнева спортсменов остаются их личным делом, то перенос этой агрессии на трибуны переходит все границы дозволенного. Калечить зрителей в приступах ярости от проигранных геймов не принято, но в Пекине произошел вопиющий инцидент, который не имеет прецедентов в истории местного турнира.

Пятая ракетка мира Даниил Медведев был дисквалифицирован из полуфинального матча Открытого чемпионата Китая против Новака Джоковича. Инцидент произошел во втором сете при счете 7:5, 5:3 в пользу серба. Упустив очередное очко, Медведев в порыве раздражения отправил отскочивший мяч в сторону зрительских трибун. Снаряд угодил прямо в левый глаз болельщику, сидевшему в первом ряду. Пострадавший мужчина испытывал сильную боль и был вынужден покинуть арену в сопровождении медицинского персонала и сотрудников стадиона.

фото: Xie Han / XinHua / Global Look Press

Реакция арбитра не заставила себя ждать, и россиянин был немедленно дисквалифицирован, не став оспаривать решение судьи. Это историческое событие, ведь с момента основания турнира в 1993 году ни один игрок не получал подобной дисквалификации по ходу матча. Спортивные и финансовые последствия для Медведева оказались катастрофическими. Согласно регламенту Ассоциации теннисистов-профессионалов, дисквалифицированный спортсмен лишается всех заработанных на турнире призовых и рейтинговых очков. Таким образом, Медведев потерял 200 очков рейтинга и 219 925 долларов призовых, причитающихся за выход в полуфинал. Кроме того, спортсмену грозит дополнительный штраф. За неправомерное обращение с мячом предусмотрено наказание до 350 долларов, однако если эпизод квалифицируют как неспортивное поведение, штраф на турнирах категории ATP 500 может достигать 40 000 долларов.

Сам 30-летний бывший чемпион Открытого чемпионата США заявил о намерении связаться с пострадавшим, если тот выразит такое желание, чтобы принести личные извинения и узнать о состоянии его здоровья. Российский теннисист настаивал на том, что инцидент не был спланирован и являлся стопроцентной случайностью. По его словам, мяч неудачно отскакивал, и он пытался просто отбить его подальше от корта, чтобы снаряд не вылетел за пределы игровой зоны. Увидев последствия своего удара, спортсмен признался, что почувствовал себя ужасно, поскольку никогда ранее не оказывался в подобной ситуации и не мог предположить, чем обернется его неосторожность. Он подчеркнул, что отбивание мячей в гневе не свойственно ему, и данный эпизод не был связан со злостью.

фото: Xie Han / XinHua / Global Look Press

Шестой сеяный на турнире Новак Джокович также не остался в стороне от произошедшего. Сербский теннисист признался, что был шокирован случившимся, и выразил надежду на то, что зритель не получил серьезных травм. Джокович, который в 2020 году сам был дисквалифицирован с Открытого чемпионата США в матче против Пабло Карреньо-Бусты после попадания мячом в линейного судью, проявил эмпатию к российскому коллеге. Он отметил, что прекрасно понимает тяжесть ситуации, так как знает, каково это быть дисквалифицированным в важнейшем матче, когда до победы оставалось всего три очка.

Сам матч складывался крайне напряженно. 39-летний серб выиграл первый сет продолжительностью 1 час 19 минут, отыграв 7 брейк-пойнтов и выдержав изнурительные затяжные розыгрыши. Он признал, что битва получилась невероятно сложной, ведь играть против Медведева всегда крайне тяжело. Победа позволила Джоковичу продлить свою беспроигрышную серию на Открытом чемпионате Китая до 33 побед. Более того, серб установил исторический рекорд по лучшему старту в мужском одиночном разряде в Открытую эру, превзойдя достижение Рафаэля Надаля, который выиграл 31 первый матч подряд на Ролан Гаррос. Ранее в четвертьфинале Джокович обыграл чемпиона Открытых чемпионатов Франции и США Александра Зверева. Серб, выигрывавший этот турнир во всех шести случаях своего участия в период с 2009 по 2015 год, прежде чем вернуться в этом году, отметил, что в Пекине есть особая аура, которая не дает ему покоя и ведет к новым финалам.

Стоит отметить, что день полуфиналов в Пекине оказался богатым на досрочные завершения матчей. Ранее в тот же день польский теннисист Хуберт Хуркач был вынужден сняться с соревнования из-за травмы приводящей мышцы бедра. Его соперник, австралиец Алекс де Минаур, вел в матче со счетом 6:4, 3:2, и к тому моменту поляк уже испытывал серьезные проблемы с передвижением по корту.

Сложившаяся ситуация в очередной раз заставляет задуматься о культуре поведения на корте. Теннисисты имеют право на эмоции, они могут злиться на себя, ломать ракетки и наносить увечья собственным конечностям. Однако перенос этого неконтролируемого гнева на трибуны, где находятся обычные люди, пришедшие поддержать спортсменов, является абсолютно неприемлемым. Случайность это или нет, но цена таких эмоциональных срывов оказывается слишком высокой, а расплачиваться за нее приходится здоровьем ни в чем не повинных болельщиков.