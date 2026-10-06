После седьмой победы на турнире в Пекине Джоковичу остался всего один титул до Федерера

39-летний сербский теннисист Новак Джокович завоевал свой седьмой титул на Открытом чемпионате Китая после того, как австралиец Алекс де Минаур снялся с финала из-за травмы паха. Де Минаур покинул корт для медицинского тайм-аута после проигранного тай-брейка первого сета (6:7), но затем продолжил игру с перевязанным левым бедром. Однако вскоре ему пришлось остановиться после победы в первом гейме второго сета.

«Поверьте, я чувствую себя действительно неважно… Хочу извиниться перед всеми замечательными болельщиками Пекина», — сказал Де Минаур на церемонии вручения ему награды за второе место на открытом чемпионате Китая по теннису. «Я не хотел так заканчивать. Надеюсь, увидимся в следующем году», — добавил 27-летний австралийский теннисист, посеянный в столице Поднебесной под пятым номером.

Весьма любопытный и редкий факт - оба полуфинала в понедельник также завершились досрочно: Хуберт Хуркач снялся с матча против Алекса из-за травмы, а российский спортсмен Даниил Медведев был дисквалифицирован в игре с Новаком за попадание мячом прямо в глаз зрителю.

Победа шестого сеяного в Пекине Джоковича продолжила беспроигрышную серию серба на этом турнире, обеспечив ему 34 победы подряд и гарантировав 39-летнему теннисисту завоевание титула в одиночном разряде в 21-й раз подряд. «Мне очень жаль, что вам пришлось так завершить сегодняшний матч, и я искренне надеюсь, что вы быстро восстановитесь», — пожелал Новак своему сопернику по решающему матчу.

39-летний Джокович, победив в Пекине, взял 102-й трофей в своей карьере / фото: AP

В первом сете оба теннисиста шли нога в ногу, оказывая давление друг на друга, и постоянно опасно атакуя с задней линии. Де Минаур едва не сделал брейк в пятом гейме, но серб отыграл брейк-пойнт ударом слева вдоль боковой линии. Австралиец держался стойко, но количество ошибок 27-летнего теннисиста увеличилось во время тай-брейка, в результате чего первый сет достался Джоковичу со счетом 7:3.

Измученному Джоковичу также потребовалась медицинская помощь во время перерыва, и 39-летний теннисист был удивлен, когда Де Минаур дал сигнал об окончании матча. «Этот год был для меня довольно сложным, с множеством взлетов и падений, проблемами со здоровьем и физическим состоянием. Поэтому я просто старался почувствовать себя комфортно на корте, и, конечно же, я знаю, что когда я хорошо бью по мячу, то все еще могу соревноваться на самом высоком уровне», — подвел итог своему выступлению в столице Китая великий серб.