Со сборной России произошел несчастный случай в Нижнем Новгороде

Сборные России и Нигерии разошлись миром в нетоварищеском матче. Команда Валерия Карпина завершила первый осенний сбор боевым матчем с командой Нигерии. Как и первая игра в Лужниках в 2025 году, эта также окончилась вничью, правда мячей на этот раз было забито в три раза больше – к моменту финального свистка на табло горело 3:3. В целом, итоги трех матчей можно признать удовлетворительными, но есть вопросы.

Вначале о хорошем. Мы не проиграли двум сильным сборным, которые находятся выше нас в таблице коэффициентов ФИФА – победили Иран 2:0 (на данный момент 23 место) и сыграли результативную ничью 3:3 с Нигерией (на данный момент 30 место). Мы пока идем на 35 месте. Разгромная победа над командой Намибии, располагающейся где-то в конце второй сотни рейтинга, скорее может быт засчитана как игровая тренировка, все-таки ждать иного результата с коллективами такого уровня было бы совсем неуважительно к нашей национальной сборной. Настала пора подводить итоги этого первого в истории расширенного сентябрьско-октябрьского перерыва на международные игры. И самым очевидным и простым из них является то, что мы не ухудшили, а даже, возможно, и немного улучшили свои позиции в этом самом пресловутом рейтинге ФИФА, благо результаты наших товарищеских матчей международная федерация, несмотря на введенные против нашего футбола санкции, все-таки учитывает.

Почему это важно? Потому что никто, даже сами чиновники ФИФА и УЕФА не знают, когда же эти санкции будут отменены. Позитивные подвижки есть – наши юношеские сборные уже участвуют в международных турнирах. И когда придет время для возвращения главной сборной, именно этот коэффициент будет иметь решающее значение при проведении жеребьевок. Так что с двумя победами и одной ничьей мы Валерия Карпина и его футболистов поздравляем.

фото: Михаил Шапаев, РФС

Помимо этого, было вновь как минимум приятно увидеть в воротах претендента на звание лучшего вратаря мира прошедшего сезона, голкипера “Пари Сен-Жермен” Матвея Сафонова. И остальных наших легионеров в зарубежных клубах Алексея Батракова, Александра Головина и Алексея Миранчука. Головин сделал дубль в матче с Ираном, Миранчук забил третий мяч в матче с Нигерией. Также мы увидели, в какой прекрасной форме и каком боевом настроении находится нападающий грозненского «Ахмата» Лечи Садулаев – гол и голевая передача в игре с Нигерией, первый гол в ворота Намибии, и это хорошая новость для Станислав Черчесова, грозненцам сейчас нужны победы.

Еще очень порадовала посещаемость всех трех игр в Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде – везде на стадионах был почти аншлаг. На самом высшем уровне были продуманны и исполнены и развлекательные программы матчей – до стартового свистка и после него для болельщиков было приготовлено большое количество самых разнообразных мероприятий, способных удовлетворить даже самый взыскательный вкус. И за это можно искренне поблагодарить РФС, и непосредственно тех его сотрудников, уже не первый год устраивающих настоящие футбольные праздники на матчах сборной. Которая по политическим причинам оторвана от большого футбола – все-таки товарищеские матчи — это не то же самое, что игры в официальных международных турнирах. Даже сами игроки сборной честно признаются, что давно уже мечтают сыграть в настоящем соревновании ФИФА или УЕФА. Мечтаем и мы их увидеть в этих играх.

фото: Михаил Шапаев, РФС

***

Теперь обо всем остальном. Уверенную победу над нигерийцами со счетом 3:1, которая была достигнута к 54-й минуте матча в Нижнем, мы в итоге упустили. Нигерийцы играли жестко. Порою даже грубо – чего стоит только столкновение голкипера «Спартака» Александра Максименко с нигерийским нападающим на 91-й минуте встречи – смотреть на замедленном повторе как стопа нигерийца влетает в лицо нашего вратаря было просто страшно. Хочется верить, что все обойдется, как минимум на поле Александр с забинтованной головой оставался до финального свистка. И в третьем пропущенном мяче на 94-й минуте его вины нет – наша защита сыграла просто безобразно, пропустив быструю атаку «суперорлов». Да и второй гол нигерийцев, забитый на 78-й минуте Эдекполором тоже на ее совести – эта сборная всегда бьется до последней секунды матча, даже в товарищеских поединках. Поэтому будет очень интересно увидеть, какие выводы из произошедшего на поле сделает Карпин со своим тренерским штабом и кого позовут на ноябрьский сбор. Если к тому моменту нашей команде найдут соперников, конечно, так как просто погонять мячик в подмосковном Новогорске может кто угодно.

К слову, первую оценку тому, что происходило вечером 6 октября на стадионе в Нижнем от Карпина мы уже получили. В том числе узнав, что пропущенные мячи в матче с Нигерией были несчастный случаем. По этому поводу даже вспомнился немного грубоватый анекдот про молодого человека и его девушку, которую он считал самым лучшим, что с ним случилось в этой жизни, но вернемся все же к выступлению Валерия Георгиевича.

фото: Михаил Шапаев, РФС

На послематчевой пресс-конференции наставник россиян довольно подробно ответил на вопросы представителей прессы. В частности, его попросили прокомментировать слова главного тренера нигерийцев Эрика Шелля о том, что во втором тайме его подопечные добились успеха за счет тактических перестановок в атаке. Карпин категорически не согласился с коллегой, отметив, что соперник просто произвел замены игроков и ни о каких серьезных тактических изменениях в данном случае речь не шла.

Журналистов также интересовал вопрос частого появления в стартовом составе Виктора Мелёхина, несмотря на предстоящий через пару дней матча за «Ростов». Валерий Георгиевич объяснил это кадровыми проблемами в центре обороны, где ряд футболистов получили травмы. При этом тренер уточнил, что изначально Мелёхин даже не планировался к выпуску с первых минут. Оценивая три пропущенных мяча, Карпин охарактеризовал ситуацию как несчастное стечение обстоятельств. Первый гол он назвал закономерным следствием произошедшего на поле, а эпизод с третьим пропущенным мячом, случившимся после ошибки при розыгрыше от ворот, специалист назвал крайне странным.

фото: Михаил Шапаев, РФС

Касаясь состояния голкипера Александра Максименко, получившего повреждение, главный тренер успокоил болельщиков, сообщив, что у вратаря большое рассечение, но ничего серьезного. Отвечая на вопрос об упущенной победе при счете 3:1, Карпин скорректировал формулировку, заявив, что команда не смогла именно выиграть из-за невнимательности в ряде эпизодов, а не просто не смогла дожать соперника. При этом он подчеркнул, что после второго гола нигерийцев у него не возникло предчувствия беды, так как сборная России продолжала владеть инициативой.

Кроме того, специалист положительно отозвался о расширенном окне для матчей национальных команд, позволяющем уделить больше времени тренировочному процессу, хотя и признал, что клубные тренеры вряд ли разделят эту точку зрения.

В завершение пресс-конференции Валерий Карпин высказался относительно серии матчей против сборных из Африки. По его словам, игры с такими командами, как Нигерия, представляют большой интерес и дают полезную информацию. Тем не менее, он констатировал факт ограниченного выбора соперников в текущих условиях, из-за чего сборной приходится играть с африканскими, азиатскими и латиноамериканскими командами, делая максимум возможного в сложившейся ситуации.

Сборная свои первые осенние матчи отыграла. Будут ли другие – узнаем скоро. А пока нас ждет впереди 10 тур нашей дорогой, любимой Российской Премьер-лиги.