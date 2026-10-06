Волков дал прогноз на противостояние Перейры и Павловича

На прошедших выходных во время турнира UFC 332 в Солт-Лейк-Сити был анонсирован бой в тяжелом весе между бразильцем, бывшим чемпионом в двух весовых категориях Алексом Перейрой и вторым номером рейтинга дивизиона Сергеем Павловичем. Данное противостояние станет со-главным событием турнира UFC 335 в Лас-Вегасе 12 декабря.

Эту новость прокомментировал бывший соперник Павловича, его соотечественник, четвертый номер дивизиона Александр Волков.

"Моя интуиция подсказывала, что этот бой объявят. У них будет потрясающая пресс-конференция. Один будет говорить: «Мы посмотрим», а второй: «Шама». И так всю пресс-конференцию. Они друг другу подходят.

Думаю, Перейра продлит серию поражений. Павлович бьет сильно. Если сравнивать их стили, это плохой бой для Перейры", – передает слова Волкова Helen Yee Sports.

Ожидается, что противостояние тяжеловесов станет претендентским, его победитель сможет следующим побороться за чемпионский титул. Когда состоится следующий бой Александра – пока неизвестно.