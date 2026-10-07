«Играть за Аргентину — самое прекрасное, что со мной случилось»: Месси со слезами на глазами провел последний мастер-класс в сборной

Лионель Месси заключительный раз сыграл в сине-белой форме своей сборной, завершив свою выдающуюся 21-летнюю международную карьеру в национальной команде, забив один гол и отдав две результативные передачи в товарищеском матче против Бенина, завершившемся победой Аргентины со счетом 3:0. Прощальный выход 39-летнего футболиста на переполненном стадионе «Монументаль» был не столько футбольным событием, сколько национальным чествованием заслуг Месси перед своей страной.

Достопримечательности аргентинской столицы Буэнос-Айреса сияли небесно-голубыми и белыми цветами национальной команды, а фейерверки освещали небо над переполненным стадионом «Монументаль», когда болельщики от всей души исполняли национальный гимн этой южноамериканской страны. «Мне сейчас трудно говорить», — сказал Месси, чья семья с гордостью наблюдала за игрой с трибун вместе с некоторыми из аргентинских чемпионов мира 1978, 1986 и 2022 годов. «У меня много эмоций, в голове крутится множество мыслей. Первое, о чем я думаю, это мой папа», — добавил Лионель, имея в виду недавнюю смерть своего отца.

«Для меня было огромной гордостью носить эту футболку все это время - более 20 лет. Больше не приезжать в национальную команду будет очень больно. Клянусь, я бы с удовольствием приезжал сюда всю жизнь, потому что играть за Аргентину — это самое прекрасное, что может с тобой случиться», - добавил чемпион мира 2022 года и вице-чемпион планеты 2014 и 2026 годов.

Несколькими часами ранее в Росарио, родном городе Месси, у Национального мемориала флага была развернута огромная футболка с номером 10 и надписью «Gracias» (спасибо на испанском языке). Когда командный автобус Аргентины отъезжал от тренировочного центра, носящего его имя, Месси вытирал слезы, а тысячи людей выстроились вдоль маршрута. Когда команды вышли на поле, капитан сборной Бенина, казалось, потерял дар речи, вручая Месси подарок и письмо во время предматчевого рукопожатия.

Лионель Месси с игроками сборной Бенина в своем заключительном матче за Аргентину / фото: AP

После безголевого первого тайма во втором сначала Месси отдал голевой пас Николасу Отаменди, забившему первый гол Аргентины. Этот центральный защитник провел с Лионелем 17 лет в национальной сборной, включая четыре чемпионата мира, и также завершал свою международную карьеру. Затем Месси отдал пас Нико Пасу, одному из игроков, которого считают потенциальным преемником на футболку с номером 10 в сборной Аргентины, и тот забил второй гол.

В сказочном финале игры уже сам главный виновник торжества реализовал пенальти, доведя счет до 3:0 и забив свой 126-й гол за сборную, что вызвало очередную волну скандирования «Месси, Месси, Месси» со стороны болельщиков. После финального свистка товарищи по команде, соперники и судьи собрались вокруг Месси, чтобы обняться, после чего небо озарилось светом тысяч дронов. Затем аргентинская певица Соледад Пасторутти, известная как «Ла Соле», исполнила свою фирменную песню «Бриндис» в рамках чествования Месси и его пути в национальной сборной.

Месси вместе с партнерами по сборной наблюдает за послематчевым шоу в его честь / фото: AP

Месси покидает сборную, имея на своем счету наибольшее количество матчей (208) и рекордсменом по количеству забитых мячей (126), превратив годы разочарований на международной арене в историю триумфов на чемпионатах мира и Кубке Америки.

Аргентина годами просила Месси оправдать ожидания. Во вторник он просто пришел сказать ей спасибо.