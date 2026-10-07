Месси и Роналду по-разному ушли из сборных: любовь и скандал на футбольном поле

Первый провел последний матч в Буэнос-Айресе и забил гол, окруженный всенародной любовью. Второй со скандалом сбежал из команды и устроил истерику на весь мир.

Мнение шеф-редактора отдела «МК-Спорт» Сергея Алексеева о том, почему два величайших футболиста современности, аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду, так по-разному прощаются со своими сборными.

Грустно, когда завершается большая эпоха чего-либо. Вдвойне грустно, когда большая эпоха завершается в том, что вы искренне любите. И грустно втройне, а может быть даже и несоизмеримо больше, когда такое вот прощание превращается в трагикомичный фарс.

Два ярчайших футболиста современности, а может быть, даже и всего мирового футбола за все его время, аргентинский нападающий, капитан сборной, обладатель 8 «Золотых мячей» Лионель Месси и португальский нападающий, тоже до недавнего времени капитан сборной, обладатель 5 «Золотых мячей» Криштиану Роналду завершили свои выступления в национальных командах своих стран. Первый – точно. Второй все еще цепляется за какие-то личные амбиции, устраивая настоящий цирк на футбольном поле. Две ярчайших звезды, две светлых повести о любимой миллионами игре падают с небес на землю – первая в ярком сиянии народной любви, вторая – фырча и кувыркаясь, словно кусочек сала на раскаленной сковородке. И это одновременно и очень волнительно и очень грустно.

Триумф на «Монументале»

Рано утром 7 октября 2026 года Лионель Месси провел свой последний матч в составе сборной Аргентины, поставив точку в выдающейся 21-летней истории выступлений за национальную команду. В товарищеской встрече против сборной Бенина, завершившейся победой аргентинцев со счетом 3:0, 39-летний футболист отметился забитым голом и двумя результативными передачами.

Финальный выход капитана на поле стадиона «Монументаль» перед более чем 85 тысячами зрителей стал не просто спортивным событием, а масштабным национальным праздником. Столица страны была украшена в небесно-голубые и белые цвета, а небо над ареной освещали фейерверки под звуки государственного гимна, который хором исполняли десятки тысяч болельщиков.

Эмоциональное состояние спортсмена было заметно с первых минут. Его семья наблюдала за игрой с трибун вместе с чемпионами мира разных поколений — представителями сборных 1978, 1986 и 2022 годов. Месси признался, что испытывает смешанные чувства, отмечая особую боль от осознания того, что больше не сможет выходить на поле в этой форме. Он подчеркнул, что ношение футболки сборной Аргентины на протяжении более двух десятилетий было для него величайшей гордостью, а игра за родную страну — лучшим, что могло случиться в его жизни. Особую грусть в этот день добавляла память об отце, недавно ушедшем из жизни.

фото: Martin Cossarini / dpa / Global Look Press

Подготовка к прощальному матчу началась еще до прибытия команды на стадион. В родном городе футболиста Росарио у Национального мемориала флага развернули гигантскую копию его игровой майки с десятым номером и словом «Gracias» («Спасибо»). Когда автобус сборной покидал тренировочный центр, названный в честь спортсмена, тысячи людей выстроились вдоль маршрута, чтобы проводить своего героя, а сам Месси не скрывал слез.

Особый момент произошел перед началом игры, когда капитан сборной Бенина во время традиционного рукопожатия вручил Месси подарок и письмо, будучи настолько тронутым ситуацией, что не мог подобрать слов.

На поле аргентинец продемонстрировал класс, несмотря на прощальный статус матча. После безголевого первого тайма он ассистировал Николасу Отаменди, открывшему счет. Для Отаменди, проводившего 17 лет в одной команде с Месси и участвовавшего вместе с ним в четырех чемпионатах мира, эта игра также стала последней в международной карьере. Второй гол был забит Нико Пасом, молодым талантом, которого многие считают потенциальным преемником Месси на позиции под десятым номером, после точной передачи капитана. Завершил разгром соперника сам Лионель, реализовав пенальти и доведя счет до 3:0. Этот мяч стал для него 126-м в составе национальной сборной.

После финального свистка игроки обеих команд и судейская бригада окружили Месси, выражая свое уважение объятиями. Кульминацией церемонии стало световое шоу дронов и выступление известной аргентинской певицы Соледад Пасторутти, исполнившей свою знаменитую песню «Бриндис».

Лионель Месси уходит из сборной Аргентины как абсолютный рекордсмен по количеству проведенных матчей (208) и забитых голов. Ему удалось трансформировать годы критики и разочарований в эру триумфов, включающую победы на Кубке Америки и чемпионате мира. Если ранее от него требовали оправдать высокие ожидания, то в этот вторник он просто пришел, чтобы сказать спасибо.

фото: IMAGO/Ane Frosaker / SPP / www.imago-images.de / Global Look Press

Цирк в Дании

41-летний Криштиану Роналду самовольно сбежал из расположения португальской сборной 30 сентября, после матча со сборной Норвегии, который состоялся 27 сентября в Лиге наций. Ни в игре с Уэльсом, проходившей 24 сентября, ни в этом поединке звездный футболист на поле не появился. Сидел на скамейке с каменным лицом, а после игры даже к болельщикам не подошел. И перед самым матчем с Данией сел в автобус и укатил в аэропорт. Пригрозив напоследок когда-нибудь открыть всю правду замершему в ужасе португальскому народу, которому еще за неделю до этого гордо обещал служить верой и правдой, пока носят ноги по полю. Возможно, именно так ему и хотелось думать, грозя кулачками в темную пустоту копенгагенского неба, хотя, скорее всего, у португальского народа, переживающего глубочайший экономический кризис из-за неадекватных действий своего правительства, сейчас есть другие, более важные и насущные проблемы и потребности.

Прошла пара дней, никто к его домику не приполз на коленях умолять вернуться в команду. Более того, при новом главном тренере Жоржи Жежуше, для которого 41-летний строптивый ветеран был неимоверной обузой, португальцы бодренько выиграли все четыре первых матча и первыми среди всех участников обеспечили себе место в плей-офф Лиги наций, набрав 12 очков из 12 возможных.

фото: Johan Nilsson / TT / Keystone Press Agency / Global Look Press /

И именно это, возможно (простите за тавтологию), и стало последней каплей для великого некогда футболиста. Роналду заговорил. Патетично и трагикомично. Лучше бы молчал.

Вот что он поведал изумленной публике.

Как оказалось (со слов футболиста, опять-таки), вся проблема в систематическом вранье ему Жоржем Жезушем!

Форвард обвинил главного тренера в систематическом нарушении договоренностей, что и стало причиной его бегства из тренировочного лагеря перед матчем Лиги наций против Дании. Однако эта версия существует исключительно в пересказе самого футболиста. Тренерский штаб и Португальская футбольная федерация пока хранят молчание.

Инцидент, по словам нападающего, начался с договоренности пропустить матчи против Норвегии и Дании ради восстановления физической формы. Однако в день игры со скандинавами Жезуш якобы изменил условия, попросив форварда разминаться с обещанием выпустить его на поле на полчаса. В итоге Роналду остался в запасе, наблюдая за игрой со скамейки. Капитан расценил этот эпизод как первый обман, отягощенный унизительным для него ожиданием на бровке.

Конфликт должен был быть урегулирован на последующей встрече с участием спортивного директора саудовского клуба «Аль-Наср» Симао Коутиньо. Стороны якобы подготовили документ из восьми пунктов. Согласно этой бумаге, игрок не требовал гарантированного игрового времени, признавал авторитет тренера, а сама ситуация с разминкой без выхода на поле была признана ошибкой. Условием мира было публичное разъяснение позиции Жезуша на пресс-конференции без необходимости приносить извинения. Однако последующие публичные выступления наставника национальной команды радикально отличались от достигнутого консенсуса, что Роналду посчитал вторым нарушением слова и поводом для немедленного отъезда из лагеря, чтобы не дожидаться новых обманов.

Версия Жорже Жезуша, озвученная после победы португальцев над Норвегией, полностью опровергает существование каких-либо тайных соглашений и многостраничных меморандумов. Тренер категорически отрицает факт договоренностей, хотя и не закрывает дверь для возвращения Роналду в сборную. Португальская футбольная федерация предпочитает сохранять институциональный нейтралитет, воздерживаясь от комментариев в прессе.

Конечно, как очень воспитанный и понимающий «кумир», Криштиану взял на себя часть вины перед общественностью. Он выразил сожаление по поводу того, что не поприветствовал болельщиков после норвежского матча и бросил товарищей по команде. Футболист признал, что повязка капитана накладывает на него повышенную ответственность, и заявил о полной готовности принять любое дисциплинарное наказание от федерации. Хотя нужно ли это покаяние теперь кому-либо – большой вопрос. Тем не менее, несмотря на демонстративный демарш, Роналду не намерен завершать международную карьеру, ограничившись прощальным туром. Нападающий подчеркнул, что по отбытии возможной дисквалификации и при условии поддержания оптимальной формы в своем клубе он остается в распоряжении национальной команды для решения турнирных задач и достижения побед.

Вот такие вот две поучительные истории произошли на этом первом расширенном осеннем перерыве на матчи сборных. Заставившие всех нас еще раз задуматься о том, что же важнее – любить футбол в себе или себя в футболе.