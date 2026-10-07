Прошел прощальный матч Месси: чем он завершился

Аргентина разгромила Бенин со счетом 3:0 во время прощального матча Месси

Сборная Аргентины победила команду Бенина в товарищеском матче — 3:0. Об этом сообщают спортивные СМИ.

Игра состоялась в Буэнос-Айресе и стала последней для Лионеля Месси в футболке национальной команды. Уточняется, что у аргентинцев мяч в ворота соперника забили футболисты Николас Отаменди и Нико Пас.

На 71-й минуте Месси реализовал пенальти. Кроме того, на его счету две голевые передачи.

Месси играет за сборную с 2005 года. Всего он провел 208 матчей, забил 125 голов и сделал 68 результативных передач. В составе команды он стал чемпионом мира в 2022 году, дважды выиграл Кубок Америки и Финалиссиму.

О завершении карьеры в сборной Месси объявил после ЧМ-2026.

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