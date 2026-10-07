Российская сборная обошла украинскую в рейтинге ФИФА

Российская сборная оказалась выше сборной Украины в обновленной версии рейтинга Международной федерации футбола.

У росийской команды 1537,45 балла, у украинской - 1535,27. Они занимают 35-е и 36-е места рейтинга, соответственно.

Первую строчку рейтинга заняла испанская сборная, вторую аргентинская, третью французская. Испанцы стали единственными, у кого количество баллов превысило две тысячи.

Российские сборные и клубы по решению ФИФА и УЕФА отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.

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