Сборная Белоруссии одержала победу в матче Лиги наций

Сборная Белоруссии по футболу обыграла команду Финляндии со счётом 1:0 в матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций, который прошёл в Будапеште, где белорусы проводят домашние игры. Единственный гол на 1-й минуте забил Артём Шуманский, а на 15-й минуте белорусский футболист Захар Петров не сумел реализовать пенальти.

Эта победа стала для сборной Белоруссии второй в текущем розыгрыше Лиги наций: в третьем туре команда разгромила соперников из Сан-Марино со счётом 4:0, а до этого проиграла албанцам со счётом 0:2 и сыграла вничью с финнами 0:0.

В другом матче игрового дня сборная Албании дома переиграла команду Сан-Марино со счётом 2:1 и благодаря этому вышла в лидеры турнирной таблицы с 9 очками, тогда как следом идут команды Белоруссии и Финляндии с 7 очками и Сан-Марино с 0 очков. В следующем туре албанцы примут финнов 12 ноября, и в этот же день сборная Белоруссии сыграет в гостях против команды Сан-Марино.

Ранее сообщалось, что сборная Испании по футболу увеличила беспроигрышную серию до 42 матчей.