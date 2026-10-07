Сборная Испании по футболу увеличила беспроигрышную серию до 42 матчей

Сборная Испании по футболу обыграла команду Хорватии со счётом 2:1 в гостевом матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций, который прошёл в Сплите. В составе победителей забитыми мячами отметился Микель Мерино, отличившийся на 61-й и 89-й минутах, тогда как у проигравших единственный гол забил Иван Перишич на 17-й минуте, причём с 80-й минуты хорваты играли вдесятером из-за удаления Перишича.

Испанская сборная обновила собственный рекорд по продолжительности серии без поражений, которая теперь насчитывает 42 матча: после победы над аргентинцами в финале чемпионата мира со счётом 1:0 в дополнительное время испанцы превзошли рекорд команды Италии, не знавшей поражений на протяжении 37 встреч с 2018 по 2021 год, когда её тренировал бывший наставник петербургского «Зенита» Роберто Манчини.

В матче первого тура Лиги наций испанские футболисты обыграли англичан со счётом 3:2, во втором туре - хорватов со счётом 4:1, а в третьем - чехов со счётом 3:1, и теперь испанцы возглавляют турнирную таблицу группы 3 высшего дивизиона Лиги наций, набрав 12 очков. Команда стала вторым участником четвертьфинала, тогда как первой в финальную часть турнира пробилась команда Португалии.

Ранее сообщалось, что Франция разгромила команду Бельгии в матче Лиги наций.