Семь российских фигуристов заявлены на турнир в Будапеште

Горбачева, Захарова и еще пять фигуристов заявлены на Budapest Trophy

Семь российских фигуристов вошли в заявку участников турнира серии «Челленджер» Budapest Trophy, который состоится в Будапеште.

В женском одиночном катании в предварительный состав включены Алина Горбачева и Мария Захарова, в мужском — Григорий Федоров. В танцах на льду от России выступят пары Василиса Григорьева — Евгений Артющенко, а также Милана Кузьмина — Дмитрий Студеникин.

Ещё восемь российских спортсменов находятся в резерве. Среди них Александра Игнатова (в девичестве Трусова), Дина Хуснутдинова, Аделия Петросян и Николай Угожаев. Заявки запасных танцевальных дуэтов составили Ирина Хавронина — Девид Нарижный, Екатерина Миронова — Евгений Устенко, а также Екатерина Рыбакова — Иван Махноносов.

Соревнования пройдут с 15 по 18 октября.

Ранее сообщалось, что международный союз конькобежцев (ISU) предоставил нейтральный статус российским фигуристам-одиночникам Роману Савосину и Даниилу Самсонову. Оба спортсмена проходят подготовку под руководством тренера Светланы Соколовской.

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