Американцы решили покончить с европейским баскетболом: деньги любят счет

Клубы Евролиги пока отклонили предложение НБА о сотрудничестве, но оставили возможность для будущих переговоров. НБА планирует запуск собственной лиги NBA Europe в 2027 году, несмотря на растущие доходы и аудиторию Евролиги.

Евролига отвергла предложение НБА: европейский баскетбол пытается остаться независимым, но это, скорее всего лишь попытка продать себя подороже – альтернативой будет медленное угасание в нищете, хотя на данный момент все выглядит очень даже симпатично с точки зрения доходов и роста инвестиций. Однако эта сказка может закончиться, как только на рынок выйдет евромонстр из американской Национальной баскетбольной лиги.

Крупнейшие баскетбольные клубы Европы во вторник, 6 октября, отклонили очередное текущее предложение о стратегическом сотрудничестве со стороны Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Это решение, как пытаются представить ситуацию европейские спортивные чиновники и владельцы европейских баскетбольных клубов, знаменует собой важный этап в борьбе за контроль над лучшими командами, игроками и коммерческими ресурсами континента. Несмотря на отказ, источники, знакомые с ходом переговоров, сообщили агентству Reuters, что возможность заключения сделки в будущем не исключена, так как Евролига остается открытой для диалога, понимая, что при наличии солидных финансовых предложений со стороны НБА удержать в своих рядах клубы будет нелегко.

Встреча представителей тринадцати клубов-постоянных акционеров Евролиги прошла недалеко от озера Комо. Главной темой обсуждений стало будущее европейского баскетбола и предложение американской лиги. В ходе заседания клубы приняли ряд отдельных решений, касающихся преобразования структуры турнира во франчайзинговую модель, что, по их мнению, может либо сохранить независимость, либо, что более вероятно, подороже продать себя в будущем. Однако, согласно официальному заявлению Евролиги, участники встречи не стали утверждать план расширения соревнований с 20 до 24 команд.

Переход к франчайзинговой модели рассматривается как шаг, позволяющий клубам-акционерам закрепить за собой более прочную долю в соревновании по сравнению с существующими долгосрочными лицензиями. Один из присутствовавших на встрече информировал агентство Reuters, что окончательное решение о выделении дополнительных долгосрочных лицензий будет принято в течение следующего месяца. Ожидается, что может быть присуждено до восьми новых мест. Оставшиеся вакансии планируется заполнить за счет комбинации краткосрочных лицензий, специальных приглашений и спортивной квалификации через турнир BKT EuroCup.

фото: IMAGO/Massimo Ceretti / www.imago-images.de / Global Look Press

По словам источника, Евролига стремится к дальнейшему расширению своего формата. Ключевым вопросом теперь является то, представит ли НБА пересмотренное предложение до того, как будут приняты окончательные решения по структуре лиги. Высокопоставленный представитель спортивной индустрии отметил, что любое потенциальное сотрудничество вряд ли начнет реализовываться раньше 2028 года. Организация новых совместных соревнований к сезону 2027–2028 годов представляется крайне сложной задачей с логистической и административной точек зрения, и это является самой главной проблемой, так как американцы все делают гораздо быстрее.

В своем официальном заявлении Евролига не упомянула детали предложения НБА, однако ранее, в пятницу, 2 октября, представители организации заявили Reuters о готовности к сотрудничеству. Хотя текущая оферта была отклонена, переговоры могут продолжиться. Сообщения в СМИ указывали на то, что оно предусматривало слияние континентального проекта расширения НБА с существующей структурой Евролиги. Управляющий директор НБА в Европе Джордж Айвазоглу должен выступить на конференции в Лондоне в четверг, 8 октября. Международная федерация баскетбола (ФИБА), являющаяся глобальным руководящим органом этого вида спорта, заявила, что на данном этапе воздержится от комментариев.

Отказ европейских клубов стал серьезным препятствием на пути к объединению элитной баскетбольной лиги Европы с финансовой и коммерческой мощью НБА. Американская лига планирует запустить собственный проект NBA Europe, состоящий из 16 команд, уже в 2027 году, после чего Евролига будет обречена на медленное угасание, в том числе из-за отсутствия интереса со стороны крупных интернет- и телевещательных корпораций.

фото: IMAGO/Massimo Ceretti / www.imago-images.de / Global Look Press

Пока в такое трудно поверить, поскольку по последним данным интерес к баскетболу в Европе демонстрирует устойчивый рост, что стимулирует активность НБА на континенте. В мае Евролига сообщила об увеличении телеаудитории на 82% за первые 25 туров регулярного сезона 2025–2026 годов. Однако параллельно растет популярность и самой НБА. Соглашения о трансляции с такими провайдерами, как Amazon Prime, способствовали расширению аудитории американской лиги в Европе. Матчи регулярного сезона, прошедшие в Берлине и Лондоне, подчеркнули растущую привлекательность бренда. Так, количество зрителей на январском матче между командами «Орландо Мэджик» и «Мемфис Гриззлис» в Лондоне выросло на 90% по сравнению с последней игрой НБА, проходившей в британской столице в 2019 году.

Финансовые показатели двух организаций демонстрируют существенный разрыв. В отчете компании JB Capital, подготовленном по заказу Евролиги, стоимость соревнований оценивается в 1,41 миллиарда евро (1,59 миллиарда долларов), а совокупная стоимость лицензированных команд составляет приблизительно 1,8 миллиарда евро. Эти цифры значительно уступают показателям НБА. Согласно данным маркетингового и оценочного агентства Sports Value, недавно НБА обогнала Главную лигу бейсбола (MLB) и стала второй самой богатой спортивной лигой в мире, получив доход более 14 миллиардов долларов в сезоне 2025–2026 годов.

В течение текущего 2026 года как НБА, так и Евролига неоднократно заявляли о желании сотрудничать в создании нового совместного соревнования. Однако обе организации также четко дали понять, что готовы реализовывать собственные планы независимо друг от друга, если соглашение не будет достигнуто, что указывает на напряженные финансовые переговоры. Официальный крайний срок для их завершения не установлен, хотя обе стороны выразили желание получить большую ясность к концу сезона.

Расширение лиги и выход на новые рынки являются продолжением давних усилий НБА по глобализации бизнеса – если где-то люди стали смотреть баскетбол и тратить на это деньги, то американская ассоциация желает это контролировать. Впрочем, как и в других видах спорта. Эта тенденция наблюдается во всех четырех крупнейших мужских профессиональных лигах Северной Америки. Например, Национальная футбольная лига (НФЛ) в этом сезоне запускает рекордное количество международных игр — девять матчей пройдут за пределами США.