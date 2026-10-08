Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира WTA в Пекине, обыграв в четвертьфинале соотечественницу Екатерину Александрову. Матч завершился в двух сетах — 7:6 (7:4), 7:6 (7:3) в пользу Андреевой. На турнире она получила 4-й номер посева, Александрова — 19-й.

В полуфинале Андреева встретится с чешкой Николой Бартуньковой, посеянной под 26-м номером. Андреевой 19 лет, она занимает 5-е место в рейтинге WTA и имеет на счету шесть титулов под эгидой организации в одиночном разряде. В июне теннисистка впервые выиграла турнир Большого шлема, победив на Открытом чемпионате Франции. В 2024 году вместе с соотечественницей Дианой Шнайдер она стала серебряным призёром Олимпийских игр.

Александровой 31 год, она находится на 28-м месте в мировом рейтинге и выиграла пять соревнований WTA в одиночном разряде. Спортсменка четырежды доходила до четвёртого круга турниров Большого шлема, а в 2021 году стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России.

Турнир в Пекине относится к категории WTA 1000 и проводится на харде. Действующая победительница соревнований, американка Аманда Анисимова, не участвует в турнире из-за травмы. Из россиянок этот турнир выигрывали Мария Кириленко (2005), Светлана Кузнецова (2006, 2009) и Мария Шарапова (2014).

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