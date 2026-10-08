Норвегия обвинила Инфантино в нарушении этики ФИФА

Норвежская футбольная ассоциация подала жалобы в комитеты ФИФА по этике и управлению. Требуют расследовать действия президента Джанни Инфантино и проверить систему контроля организации. Поводом стали три скандала: присуждение Нобелевской премии мира ФИФА, отмена дисквалификации Фоларина Балогуна и проект продажи долей FIFA Forward Enterprise. Вопросы рассмотрят на совете 15 октября.

Норвежский вызов: НФФ требует расследования действий Инфантино и реформы управления ФИФА.

Норвежская футбольная ассоциация (NFF) инициировала беспрецедентную юридическую процедуру, подав официальные жалобы в два ключевых комитета Международной федерации футбола (ФИФА). Документы, направленные в Комитет по этике и в Комитет по управлению, аудиту и соблюдению нормативных требований (GACC), касаются трех резонансных эпизодов, подорвавших доверие к руководству мирового футбола.

Согласно тексту обращения, с которым ознакомилось агентство Reuters, норвежская сторона требует проверить действия президента ФИФА Джанни Инфантино на предмет нарушений Кодекса этики организации. Параллельно ставится вопрос об эффективности всей системы корпоративного управления, финансового надзора и внутреннего контроля в штаб-квартире в Цюрихе. Это заявление знаменует собой переход от дипломатических предупреждений к формальному правовому противостоянию, обостряя давний конфликт между национальными ассоциациями и аппаратом Инфантино.

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В основе претензий лежат три конкретных инцидента. Первый касается скандального присуждения ФИФА Нобелевской премии мира, что вызвало широкую критику за политизацию спортивной организации. Второй эпизод связан с необъяснимой отменой дисквалификации американского нападающего Фоларина Балогуна в период проведения чемпионата мира, что поставило под сомнение беспристрастность дисциплинарных процедур. Третий пункт относится к свернутому проекту FIFA Forward Enterprise (FFE), предполагавшему продажу миноритарных долей частным инвесторам для финансирования турниров, включая чемпионаты мира. Данная инициатива была воспринята как попытка коммерциализации суверенных прав ФИФА без должной прозрачности.

Представитель ФИФА подтвердил получение жалоб и отметил, что президент Джанни Инфантино ранее выражал готовность к независимому анализу процессов принятия решений в своем сентябрьском письме к членам федерации. Тем не менее, текущие действия Норвегии являются наиболее жестким шагом со стороны одной из европейских ассоциаций за последние годы. В заявлении NFF подчеркивается, что организация годами указывала на проблемы с разделением властей и отсутствием прозрачности, а новые документы служат инструментом для привлечения виновных к ответственности на основании фактов.

Ожидается, что поднятые вопросы станут центральными на заседании Совета ФИФА, запланированном на 15 октября в Цюрихе. Шестой пункт повестки дня специально посвящен обзору структур управления и финансовых механизмов, включая пересмотр предложения по FFE и оценку существующих дисциплинарных процедур. Для Норвежской футбольной ассоциации этот шаг является не просто реакцией на отдельные ошибки, а системной попыткой восстановить принципы честного управления в международном футболе.