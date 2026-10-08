Петр Ян поделился планом на третий бой с Мерабом Двалишвили

23 октября в со-главном событии турнира UFC 333 в Абу-Даби российский боец Петр Ян проведет первую защиту титула чемпиона легчайшего дивизиона в реванше-трилогии с грузином Мерабом Двалишвили.

Накануне встречи россиянин поделился планом на бой и заявил о желании удосрочить свою победу.

"Безусловно, хочется одержать победу досрочно. Мой план такой, что надо ломать своего оппонента и ментально, и физически. Но, как говорится, какая победа ни была бы, она любая. Поэтому, безусловно, победа. Получится сделать досрочно – это будет вдвойне приятно", – сообщил Ян в интервью UFC.

Первый бой россиянина и грузина прошел в марте 2023 года. Тогда победу одержал Мераб единогласным судейским решением. Вторая встреча состоялась в декабре прошлого года - в ней победил Петр, он также завоевал чемпионский титул.

Оба бойца много времени уделили подготовке к предстоящему поединку. Оба не выступали с декабря 2025-го. Ян за этот период успел перенести две операции и пройти восстановительные курсы. Двалишвили тоже не выходил в октагон и берег силы. Кроме того, и у грузинского спортсмена были проблемы со здоровьем - летом он получил серьезный перелом носа. Врачи настаивали на хирургическом вмешательстве, чтобы спортсмен мог нормально дышать, однако он отказался, поскольку тогда бы ему пришлось отстраниться от выступлений и еще год восстанавливаться.