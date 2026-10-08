Россиянки повторили лучший результат в истории ЧМ по дзюдо

Сборная России повторила рекорд 1993 года на чемпионате мира по дзюдо

Женская сборная России по дзюдо повторила лучший результат в своей истории на чемпионатах мира. Турнир проходит в Баку.

В четверг бронзовую медаль завоевала Мадина Таймазова в весовой категории до 70 кг. Ранее на третью ступень пьедестала поднялась Сабина Гилязова (до 48 кг).

Таким образом, российские дзюдоистки во второй раз в истории завоевали две награды на одном мировом первенстве — впервые это удалось в 1993 году, когда призерами стали Виктория Казунина (до 72 кг) и Светлана Гундаренко (свыше 72 кг).

Турнир в Баку завершится 11 октября.

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