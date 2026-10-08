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Спорт 1094

Сломавшая ногу на Олимпиаде горнолыжница Вонн вернулась в сборную

Горнолыжница из США Линдси Вонн вернулась в сборную после пяти операций

Горнолыжница из США Линдси Вонн вернулась в сборную после пяти операций
фото Pascal Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская горнолыжница Линдси Вонн вернулась в сборную после того, как перенесла пять операций из-за сломанной ноги. Об этом говорится на странице U.S. Ski Team в Instagram* (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

В активе 41-летней спортсменки три олимпийские медали, два титула чемпионки мира, а также 84 победы на этапах Кубка мира.

На Играх-2026 Линдси Вонн упала во время скоростного спуска, выступая с травмой связок. В результате она получила тяжелейшие переломы ноги и угроза ампутации. Горнолыжнице могли ампутировать ногу.

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Автор:
США

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