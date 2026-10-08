Стрикленд допустил отказ от чемпионского пояса UFC

Действующий чемпион UFC в среднем весе не исключает того, что может освободить пояс в ближайшем будущем.

Американский боец смешанного стиля Шон Стрикленд, в мае завоевавший титул чемпиона UFC в среднем весе победой над чеченцем Хамзатом Чимаевым, заявил о готовности освободить пояс в ближайшем будущем из-за разногласий с руководством лиги и невозможностью договориться о первой защите.

"Должен признаться, что если в UFC ничего не изменится, мне все это уже порядком надоело. Макгрегор получает тридцать миллионов за тридцать секунд боя, а нам не хотят платить даже малую часть этих денег. Подумываю просто подняться в полутяжелый вес, отработать оставшиеся бои по контракту и подраться с Джейком Полом. Звучит весело.

Это просто тяжело принять. Макгрегор получает тридцать миллионов, какой-то никчемный боксер – пятнадцать миллионов. Идея просто отказаться от пояса, подняться в полутяжелый вес, как можно быстрее отработать контракт и подраться с Джейком, чтобы заработать столько же, сколько эти парни, выглядит чертовски заманчиво.

Это просто оскорбительно, если посмотреть, сколько заработали Макгрегор и какой-то никчемный боксер. Я могу продолжать пахать в среднем весе, убивать себя, чтобы сделать вес, а могу просто подняться в весе, получать удовольствие, быстро отработать контракт и сорвать куш в бою с Полом. Простите, я хотел сказать – избить Пола до полусмерти.

И да – я бы вообще не переживаю из-за того, что придется отказаться от пояса и подняться в полутяжелый дивизион. Вес будет гонять намного легче", – написал Стрикленд в соцсетях.

Основной причиной разногласий бойца и руководства является сумма гонорара. Американцу нужно проводить защиту, претендент уже выбран - это третий номер дивизиона Нассурдин Имавов, который ждет своего титульного шанса, но прийти к соглашению сторонам никак не удается. Боссы UFC предлагают чемпиону 400 тысяч долларов за выход на бой и еще 400 тысяч за победу. Однако Шон запрашивает один миллион и за меньшее выступать не готов.

Имавов даже предложил Стрикленду выплатить полмиллиона из собственного кармана за согласие на противостояние, а проигравший в прошлом поединке Хамзат Чимаев готов удвоить эту сумму и заплатить обладателю пояса один миллион за реванш.

Ожидалось, что Стрикленд и Имавов встретятся на турнире UFC 335 в Лас-Вегасе 12 декабря, однако недавно были анонсированы главные бои предстоящего ивента и данного противостояния там заявлено не было. Именно после этого начали всплывать все подробности.

Стоит отметить, что американец не впервые публично критикует лигу и рассказывает о “внутренней кухне”. Ранее он уже жаловался на маленькие гонорары, которые, по его мнению, совершенно не соответствуют рискам и уровню труда бойцов.