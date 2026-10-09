Чемпион мира по хоккею Татаринов продаёт свои медали ради покупки жилья

Чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР Михаил Татаринов продаёт свои медали ради покупки жилья. Об этом спортсмен сообщил Telegram-каналу «Mash на спорте».

«Продажей занимается моя бывшая супруга. Всё, чтобы купить мне квартиру. Жить мне просто негде. Сейчас я живу у друзей. Финансовые трудности, вот так получилось. Всё нормально, держусь», — сказал хоккеист.

Спортсмен выставил на продажу золотую медаль чемпионата мира, серебряную медаль чемпионата Европы 1990 года и золотую медаль «Игр доброй воли» в Сиэтле. Общая стоимость наград составляет 25 млн рублей.

Михаил Татаринов провёл 238 матчей в чемпионате СССР. Он сыграл 161 игру в НХЛ. В 1990 году в составе «Динамо» спортсмен стал чемпионом СССР. Тогда же на чемпионате мира хоккеист получил звание лучшего защитника турнира. Он набрал 11 очков в 10 играх.

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