ФИФА признала провал: половина игроков ЧМ-2026 подвергалась оскорблениям

ФИФА сообщила, что на ЧМ-2026 более половины из 1606 отслеживаемых лиц получили онлайн-оскорбления. Расизм составил 12% случаев. Служба SMPS проверила 17,1 млн комментариев, скрыв 9,2 млн. 786 аккаунтов переданы в полицию. Проблема усугубляется: на ЧМ-2022 выявили 20 тыс. оскорблений. Фильтры не помогают -.без реальных наказаний агрессоров ситуация будет ухудшаться, оставляя игроков беззащитными перед потоком ненависти в соцсетях.

Безнаказанность в цифровом пространстве: почему ФИФА проигрывает битву за безопасность игроков.

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) 9 октября опубликовала пугающие данные, которые рисуют мрачную картину современного спорта. Во время чемпионата мира 2026 года более половины из 1606 отслеживаемых футболистов, тренеров и официальных лиц стали жертвами онлайн-оскорблений. Из этого числа 812 человек получили как минимум одно сообщение, признанное оскорбительным. Эти цифры свидетельствуют не о временных трудностях модерации, а о глубоком системном кризисе, который организация не может преодолеть уже несколько лет.

Изображение создано при помощи ИИ, Сергей Алексеев

Статистика дискриминации выглядит особенно тревожно. Расизм остается самой распространенной формой ненависти: на него пришлось 12 процентов всех зафиксированных случаев. Если же исключить из выборки общие бытовые оскорбления, доля расистских выпадов возрастает до 20 процентов. Наиболее жестокой травле подвергся один из участников турнира, на аккаунт которого обрушилось более десяти тысяч сообщений, значительная часть которых носила расистский характер. Для обработки такого объема негатива Служба защиты социальных сетей ФИФА (SMPS) была вынуждена проанализировать 17,1 миллиона комментариев. После ручной проверки около 240 тысяч из них были классифицированы как оскорбительные. В результате расследования 2905 учетных записей были заблокированы внутри платформы, а материалы по 786 наиболее серьезным случаям переданы в правоохранительные органы. Параллельно инструменты автоматической модерации скрыли 9,2 миллиона комментариев, включая спам, на официальных каналах ФИФА и национальных ассоциаций.

Изображение создано при помощи ИИ, Сергей Алексеев

Проблема носит затяжной характер, и сравнение с предыдущими турнирами показывает отсутствие прогресса. Во время чемпионата мира 2022 года в Катаре совместный отчет ФИФА и международной федерации профессиональных футболистов FIFPRO зафиксировал почти 20 тысяч оскорбительных постов. Тогда мишенями расистских оскорблений стали более трехсот футболистов. Пик агрессии пришелся на четвертьфинальный матч между сборными Англии и Франции, когда после нереализованного пенальти Гарри Кейна волна ненависти достигла своего максимума. Уже тогда исследования подтвердили, что во время крупных международных соревнований более половины участников сталкиваются с дискриминацией, угрозами и травлей, где основными мотивами выступают расизм, гомофобия и личные оскорбления.

В ответ на эти вызовы ФИФА запустила службу SMPS, призванную автоматически фильтровать токсичный контент. Аналогичные меры применяются и Международным олимпийским комитетом во время последних Олимпиад. Однако наличие технических фильтров не решает корень проблемы. Эмоциональная природа спорта часто используется болельщиками как оправдание для агрессивного поведения в интернете. Важно понимать, что оскорбления, угрозы и разжигание розни во многих странах квалифицируются не просто как нарушение правил социальных платформ, а как административные или уголовные преступления.

Передача данных в правоохранительные органы остается точечной мерой, которая не способна переломить общую тенденцию к росту агрессии. Без жесткой правовой профилактики и реального наказания для виновных количество подобных происшествий будет только увеличиваться. Регулярные доклады ФИФА подтверждают эту печальную динамику. Пока мировое футбол не научится защищать своих героев от организованной онлайн-травли не только алгоритмами, но и законом, социальные сети останутся зоной безнаказанности, где репутация и психическое здоровье спортсменов приносятся в жертву цифровой вседозволенности.