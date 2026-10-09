Флаг вернули, визы не дали: как Нидерланды лишают российских гимнастов Олимпиады-2028

В российском спорте 9 октября сложилась по-настоящему абсурдная и напряжённая ситуация. С одной стороны, международные федерации одна за другой снимают дискриминационные ограничения. С другой — принимающие страны находят способы не пускать наших атлетов на соревнования, используя банальную бюрократию. Наглядный пример — сборная России по спортивной гимнастике, которая прямо сейчас рискует потерять шанс на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе.

Начнём с того, что глобальное гимнастическое сообщество вроде бы пошло нам навстречу. Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) по итогам октябрьского заседания в Бангкоке подтвердил: российские и белорусские спортсмены имеют полное право выступать на турнирах под своими флагами и с исполнением национальных гимнов.

Позицию организации озвучили четко. В официальном сообщении говорится: «В дополнение к разъяснению, опубликованному в июле, теперь стало ясно, что такая же степень гибкости требуется и для мероприятий, выделенных после решения в мае 2026 года, когда обязательные местные ограничения препятствуют полному внедрению стандартных правил World Gymnastics. В связи с этим исполком подтвердил, что, в принципе, всем российским и белорусским спортсменам должно быть обеспечено право на полное представительство в любых соревнованиях под эгидой World Gymnastics».

Казалось бы, проблема решена. Спорт снова становится честным, по крайней мере на бумаге. Но есть одно большое «но». Федерация оставила лазейку для тех случаев, когда местные власти чинят препятствия. И эта лазейка тут же превратилась в глухую стену для нашей сборной.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдёт в Роттердаме. Вылет российской национальной команды запланирован на ночь с 11 на 12 октября. А сегодня, 9 октября, — последний рабочий день посольства Нидерландов перед отъездом. И что мы видим? Полную тишину. Бывший старший тренер сборной России Валентина Родионенко констатировала факт: ситуация с визами не сдвинулась с мёртвой точки, документы зависли в неопределенности.

Давайте понимать, о чем идет речь. Это не просто рядовой турнир, где можно побороться за медали и забыть. Роттердам-2026 — это первая ступень отбора на Олимпийские игры 2028 года. Именно там разыгрываются первые командные квоты. Если гимнасты не успеют получить паспорта с заветными штампами и не сядут в самолет, они рискуют лишиться права бороться за олимпийскую лицензию.

Все спортсмены прошли жёсткий спортивный отбор, их имена есть в официальных заявочных списках международной федерации. Документы в визовый центр отдали ещё в начале октября, как только получили приглашения. Но нидерландская сторона словно взяла паузу, затягивая процесс до критической точки.

Фото: Федерация гимнастики России

Мы снова наблюдаем печальную картину, когда международные спортивные организации могут принимать сколько угодно прогрессивных решений о допуске, но на местах всё решает политическая воля конкретных чиновников. Нидерланды фактически используют визовый режим как негласный инструмент санкций, игнорируя позицию World Gymnastics.

Федерация гимнастики России уже бьёт во все колокола. В их официальном заявлении ситуация описана предельно точно: «Власти Нидерландов ставят под угрозу участие сборной России в отборе на Олимпийские игры 2028 года. За два дня до запланированного вылета на чемпионат мира по спортивной гимнастике сборная России так и не получила визы от властей Нидерландов. Команда рискует пропустить соревнования, на турнире разыграют первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе».

Сейчас наша федерация работает в экстренном режиме, подключив МИД РФ и лично президента международной федерации Моринари Ватанабэ. Цитата из обращения пресс-службы отражает весь накал происходящего: «Федерация гимнастики России уведомила World Gymnastics о сложившейся ситуации и продолжает работу по решению визового вопроса во взаимодействии с МИД РФ и президентом международной федерации Моринари Ватанабэ».

Ситуация развивается как в плохом триллере, где время идёт на часы. До старта официальных тренировок и опробования помоста остаются считаные дни. Остаётся только гадать, что перевесит: здравый смысл и правила международной федерации или бюрократический саботаж на уровне нидерландского посольства.

Одно ясно точно: если наших гимнастов не пустят в Роттердам, это станет очередным доказательством того, что в современном мире даже официальное возвращение национального флага на помост не гарантирует права просто выйти на этот помост.