«Просто поплакала - и полегчало»: Таймазова выковала бронзу, повторив рекорд россиянок 33-летней давности

Пятый день чемпионата мира по дзюдо в Баку стал настоящим, долгожданным праздником для всей сборной России. После трех напряженных и абсолютно безмедальных суток россиянка Мадина Таймазова завоевала бронзу в весовой категории до 70 килограммов. Эта награда стала настоящим глотком свежего воздуха для национальной команды, особенно для ее женской части, которая сумела повторить свое наивысшее достижение 33-летней давности, всколыхнув эмоции миллионов преданных болельщиков по всей стране и подарив надежду на новые громкие победы.

Первые дни турнира в столице Азербайджана складывались для нашей делегации крайне непросто и по-настоящему драматично. Ожидания отечественных болельщиков были высоки, однако татами словно испытывало спортсменов на прочность, упорно не даря заветных медалей. В такой атмосфере нарастающего напряжения и неопределенности каждая новая схватка превращалась в жесточайшую битву не только с грозным соперником, но и с собственными внутренними сомнениями. Именно в этот критический, переломный момент на первый план вышла несгибаемая воля и настоящий чемпионский характер нашей прославленной дзюдоистки, которая не позволила команде опустить руки.

Путь Мадины к пьедесталу почета оказался по-настоящему тернистым, извилистым и полным спортивного драматизма. Стартовав с минимальной, но важной победы в «голден скор» над представительницей Португалии, она затем уверенно и хладнокровно разобралась с опытной британкой, не дав той провести ни одного результативного действия. Однако в четвертьфинале судьба распорядилась иначе: австрийка Микаэла Поллерес, которой Таймазова ранее уже уступала, и на этот раз оказалась хитрее, проведя решающий бросок на «ваза-ари» и отправив россиянку в утешительный раунд.

Казалось бы, после такого досадного и обидного поражения моральный дух нашей дзюдоистки мог быть окончательно сломлен, но Таймазова продемонстрировала всем образец настоящей, несгибаемой спортивной стойкости. Как она сама позже призналась, перед утешительным кругом она просто поплакала, и ей сразу же полегчало. Этот естественный эмоциональный выплеск стал той самой необходимой разрядкой, которая позволила ей моментально собраться с мыслями, отбросить любой негатив и с холодной, ясной головой войти в следующие поединки, где на кону стояла честь всей страны.

Схватка Мадины Таймазовой (справа) на чемпионате мира в Баку / фото: сайт ФДР

В утешительных схватках Мадина действовала безупречно, расчетливо и с завидным хладнокровием. Сначала она минимально, но предельно уверенно переборола шведку Иду Эрикссон, заработав единственную «юко» красивым и эффективным подхватом. А в малом финале, встретившись с молодой и невероятно амбициозной сербкой Александрой Андрич, наша 27-летняя спортсменка не оставила сопернице ни малейшего шанса на спасение. На третьей минуте решающего поединка Таймазова исполнила потрясающий бросок через спину, который и принес ей заслуженную бронзовую медаль.

Стоит отметить, что уровень конкуренции в женском дзюдо сегодня достиг невиданных высот. Как справедливо заметила сама Таймазова, с началом набора олимпийских рейтинговых очков настрой всех соперниц кардинально изменился. Теперь на татами все буквально грызутся и борются до последнего вздоха. Там, где раньше можно было рассчитывать на более легкую и предсказуемую схватку, теперь приходится выкладываться на максимум, превращая каждый поединок в изматывающую проверку на прочность. В таких условиях любая медаль, особенно добытая через утешительные раунды, ценится на вес золота и свидетельствует о колоссальной внутренней силе атлета.

«Безусловно, «бронза ЧМ» — это успех. Не имею привычки говорить о медалях плохо или сильно огорчаться, всегда рада любой награде, потому что это труд, а я всегда работаю в полную силу, — отметила Мадина Таймазова. — И, если она не золотая, значит, еще есть над чем трудиться. В следующий раз, надеюсь, наши усилия с тренерами приведут к золоту, а пока на душе есть спортивная злость и неудовлетворенность».

Мадина Таймазова (крайняя справа) с бронзовой медалью ЧМ-2026 по дзюдо / фото: сайт ФДР

Таким образом, в общей копилке сборной России в Баку стало две награды, и обе завоеваны представительницами прекрасного пола: ранее бронзу в весе до 48 килограммов добыла Сабина Гилязова. Этот результат позволил женской части команды повторить свое наивысшее достижение на мировых первенствах, установленное 33 года назад в Канаде. Подобные исторические параллели придают триумфу поистине эпический масштаб, напоминая о великих традициях отечественного дзюдо, которые продолжают жить и побеждать в новых поколениях спортсменов.

Старший тренер женской сборной Владимир Дегтярев предельно точно подметил, что успех одной спортсменки мощно вдохновляет всю команду в целом. Когда девушки видят, что их партнерша по ежедневным изматывающим тренировкам способна выигрывать на самом высоком мировом уровне, это служит мощнейшим катализатором для остальных. «Она может, и мы можем», — эта простая, но такая важная мысль теперь живет в головах каждой дзюдоистки.

Теперь вся надежда на мужскую часть сборной, которая в ближайшие дни постарается преумножить этот успех.