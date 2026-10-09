Роналду забил «Аль-Дирии» и приблизился к тысяче голов за карьеру

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду довёл число голов в профессиональной карьере до 980. Португалец отличился за «Аль-Наср» в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Дирии», открыв счёт на 23-й минуте.

Напомним, ранее Роналду досрочно покинул расположение сборной Португалии в середине тренировочного сбора. По его словам, причиной стало то, что главный тренер национальной команды Жорже Жезуш дважды нарушил обещания, данные игроку.

Форвард принял участие в стартовом матче нового сезона Лиги наций против Уэльса (1:0), после чего остался в запасе на игру с Норвегией (2:1). Как отметил сам футболист, изначально он не должен был выходить в той встрече, однако тренер попросил его быть готовым отыграть 30 минут и отправил разминаться — но в итоге так и не выпустил на поле.

Роналду 41 год. Он пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы и двукратный обладатель Лиги наций. Ему принадлежат рекорды по числу голов в истории футбола, в национальных сборных, в чемпионатах Европы, Лиге чемпионов и клубных чемпионатах мира. За «Аль-Наср» португалец выступает с декабря 2022 года, а ранее играл за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус». Теперь на его счету 834 гола на клубном уровне и ещё 146 мячей за сборную.

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