Шон Стрикленд поставил UFC перед выбором

Американский боец смешанного стиля, действующий обладатель пояса чемпиона UFC в среднем весе Шон Стрикленд в последнее время все чаще критикует лигу и говорит о нежелании выступать в смешанных единоборствах. В очередной раз спортсмен высказался о карьере в ММА, поставив промоушену ультиматум.

"Я четыре раза дрался за титул. Дважды его завоевывал, победил всех самых опасных парней в дивизионе. Я уже дрался с половиной дивизиона и хочу заниматься боксом. Хочу завоевать чемпионский пояс по боксу и поставить его у себя на полку. Я это заслужил. Я ведь даже не занимаюсь ММА. Я просто боксирую. Я готов выйти и подраться с любым боксером. Джейк Пол хочет заплатить мне огромные деньги за бой с ним, но у меня контракт. Ладно, тогда я пойду в Zuffa Boxing. Побью вашего чемпиона в первом тяжелом весе – без проблем.

Но знаете, что я вам скажу о UFC? Я сейчас вслух произнесу то, о чем никто не говорит. Вы смотрите на этих чемпионов, настоящих зверей, которые доминируют в своих дивизионах. Потом они терпят поражение, возвращаются и проводят еще три-четыре боя. Их отправляют в глухие нокауты, и вы думаете: «Чувак, что с тобой случилось?» А потом понимаете, что с ними случилось. UFC – вот что с ними случилось.

Им просто уже все равно. UFC не платит тебе достаточно денег, чтобы ты мог спокойно уйти и сказать: «Жизнь прекрасна. Я посвятил этому всю свою жизнь, потратил столько времени и сил». UFC создает тебе наследие, которое остается в организации, но не платит достаточно денег. Поэтому тебе приходится возвращаться и разрушать собственное наследие. Я не хочу этого делать.

Мне все это больше не интересно. Я хочу драться. Хочу заниматься боксом. Хочу завоевать чемпионский пояс по боксу. Поэтому мы пытаемся решить этот вопрос. Но если UFC скажет: «Эй, мы не позволим тебе это сделать, ты будешь драться у нас», - тогда я просто буду двигаться и работать джебом, а вы будете меня освистывать. Да я сам буду себя освистывать вместе с вами прямо во время боя. Просто буду двигаться, наносить удары, забирать свой чек и идти дальше. Но что поделать, вот такая ситуация", – заявил Стрикленд в видео в социальных сетях.

Ранее американец сообщил о готовности освободить чемпионский пояс, чтобы подняться в полутяжелый вес и отработать там оставшиеся по контракту с лигой бои. После того, как он это сделает, Шон хотел бы уйти в бокс и подраться с американским блогером-боксером Джейком Полом, являющимся совладельцем промоушена MVP.

Все эти подробности начали всплывать после того, как были анонсированы главные поединки турнира UFC 335, на котором, предполагалось, Стрикленд проведет свою первую защиту титула в бою против Нассурдина Имавова. Однако в карде ивента данного противостояния заявлено не было. Выяснилось, что чемпион и руководство организации не могут договориться о сумме гонорара. Сам Шон запрашивает миллион долларов, но ему готовы заплатить 400 тысяч за выход и еще 400 за победу. За такой гонорар американец не готов выходить в октагон.

Стрикленд и раньше жаловался на небольшой доход в ММА, он считает заработок в UFC несправедливым в соотношении с риском, на который идут бойцы, и тем уровнем труда, который им приходится выполнять, чтобы выступать. В лиге пока никак не комментировали заявления чемпиона.