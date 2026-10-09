Стихийная победа ЦСКА на "Динамо" показала разницу класса двух команд

ЦСКА одержал десятую победу подряд, переиграв «Динамо».
9 октября на стадионе имени Аркадия Чернышёва в Москве состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местное «Динамо» принимало ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу армейцев.
Счёт в матче на седьмой минуте открыл нападающий ЦСКА Прохор Полтапов, а на 24-й минуте он оформил дубль. «Динамо» отыграло одну шайбу усилиями Павла Шэна на 29-й минуте, однако на 35-й минуте Максим Соркин вернул гостям преимущество в две шайбы. В дальнейшем Максим Мамин на 36-й минуте увеличил отрыв ЦСКА, а Ник Меркли на 37-й минуте сократил разрыв до минимума. Окончательную точку в встрече на 51-й минуте поставил Максим Соркин, оформивший дубль и установивший финальный счёт.
Благодаря этому успеху ЦСКА продлил свою победную серию до десяти матчей подряд. Для «Динамо» это поражение стало уже шестым кряду.
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин назвал игру стихийной, но похвалил хоккеистов за то, что они смогли справиться с непредсказуемым ходом встречи. Наставник армейцев отметил, что при счёте 2:0 и серии большинства у его команды появилась некоторая вальяжность, что объясняется психологией. По словам тренера, подобный опыт очень полезен для игроков, чтобы они учились правильно реагировать на неожиданные ситуации на льду. Игорь Никитин также признал наличие проблем при игре в меньшинстве, подчеркнув, что их необходимо решать, а не прятаться. Говоря о разнице в первых периодах по сравнению с предыдущей игрой против «Динамо», специалист объяснил это тем, что прошлый матч состоялся после тяжёлого ночного перелёта и эмоционально затратных встреч со «СКА» и минским «Динамо». На этот раз трёхдневная пауза позволила команде восстановить силы и эмоции. Тренер выразил удовлетворение тем, как игроки начали понимать, в какие моменты необходимо прибавлять, хотя процесс обучения ещё продолжается.
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Нападающий ЦСКА Максим Мамин, забросивший четвёртую шайбу в ворота «Динамо», признался, что давно хотел открыть счёт своим голам за армейский клуб после возвращения. Форвард отметил, что ему помогло точное действие Джереми Роя, который нашёл его свободным перед воротами, а также удачное отражение шайбы от клюшки, обманувшее вратаря. Мамин подчеркнул, что играть в условиях частых удалений и постоянных качелей в игре было непросто, но команда смогла выстоять в ключевые эпизоды. Хоккеист радуется текущей победной серии, однако добавил, что коллектив подходит к каждому новому матчу с чистого листа.