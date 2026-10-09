«Я их слышу и поддерживаю»: звезда НБА выступил в поддержку протестующей молодежи Франции

Звезда французского баскетбола Виктор Вембаньяма, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Сперз», выразил поддержку французским подросткам, протестующим против недопустимых условий в школах и высших учебных заведениях страны. Министерство внутренних дел Франции сообщило, что в демонстрациях в четверг приняли участие 71 500 человек, в том числе 25 тысяч в главном шествии по Парижу, центром которого стала площадь Бастилии.

«Это системное неравенство – проблемы настолько глубоко укоренившиеся, что я, честно говоря, рад, что старшеклассники и молодежь Франции в целом высказываются по этому поводу и выходят на уличные протисты, – заявил звезда клуба НБА «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма на клубной пресс-конференции в четверг вечером. - Я их слышу и всецело поддерживаю. Надеюсь, что люди на самом верху поступят так же».

Ранее французский игрок «Спёрс» ответил: «С удовольствием», - когда фанат в посте в социальных сетях попросил его присоединиться к протесту французских подростков. «У меня большой интерес к этой акции протеста. Я говорю это совершенно серьезно. Я сам был в подобной ситуации не так давно и мне хорошо понятна эта проблемы», - продолжил он.

«У меня был шанс вырваться из этой системы, вырваться из этих проблем. Но это случайность, это удача. Поэтому я хочу выразить своим молодым соотечественникам свою поддержку. Для меня это знакомо. Я учился в средней школе в Нантере (пригород Парижа. – Ред.), который уже тогда был оплотом "блокад"», — сказал известный баскетболист, имея в виду организованные учениками школьные заслоны.

Акция протеста французских школьников перед своей школой в Париже / фото: AP

Обеспокоенность состоянием государственных школ подпитывает одни из самых значительных протестов во Франции за последние десятилетия. Они начались в прошлом месяце в средних школах бедных северных пригородов Парижа, где недовольство отсутствием учителей и обветшалыми условиями быстро переросло в общенациональное движение против неравенства, недостаточного государственного финансирования и снижения стандартов образования.

Финалист НБА 2026 года в составе «Сан-Антонио» никогда не боялся высказываться по социальным вопросам. Недавно он выразил разочарование по поводу того, что профессиональные спортсмены рекламируют сайты спортивных ставок: «Я никогда этого не сделаю. Честно говоря, мне очень грустно видеть, как некоторые игроки это пропагандируют. Каждый делает, что хочет, но без меня. Я хочу продвигать то, что оказывает положительное влияние на мир, с кем я могу делиться своими идеями и ценностями».

Пресс-конференция Виктора Вембаньяма в Сан-Антонио / фото: AP

В прошлом сезоне финалист Олимпийских игр 2024 года также признался, что испытывает определенное чувство вины из-за того, что он загрязняет окружающую среду так сильно, как человек, который летает 41 раз за сезон. «Я хочу внести свой вклад и компенсировать свой негативный углеродный след, оказывая влияние как в финансовом, так и в социальном плане», — сказал игрок.