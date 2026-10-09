Ян высказался о противостоянии Волкановски с Евлоевым

24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби российский непобежденный боец, первый номер рейтинга полулегкого дивизиона Мовсар Евлоев поборется за пояс с действующим чемпионом весовой категории, австралийцем Александром Волкановски.

Российский боец, обладатель титула в легчайшем весе Петр Ян, который выступит в одном карде с полулегковесами, высказался о данном противостоянии и оценил шансы соотечественника на победу.

"Если Волкановски будет в хорошей форме, в хороших кондициях, то Мовсару будет непросто. Получается, чтобы Мовсару победить Волкановски, ему нужно его либо засабмитить, либо нокаутировать. Два варианта.

Волкановски больше в стойке работает, хорошо защищается. В первом бою с Исламом он показал, что его не просто держать на земле. Это интересный поединок, в котором я 55 на 45 отдают предпочтение Волкановски, но молодой мотивированный Мовсар должен побеждать такого Волкановски сегодня", – заявил Ян в интервью UFC Eurasia.

Мовсар Евлоев давно ждал титульного шанса. Последний раз он выходил в октагон в марте текущего года и одолел непобежденного англичанина Лерона Мерфи решением большинства судей, чем обеспечил себе возможность следующим побороться за чемпионский статус. Всего на счету российского спортсмена 20 побед и ни одного поражения.

Для Александра Волкановски данная защита титула станет второй. Последний поединок он провел в феврале с бразильцем Диего Лопесом. В данном противостоянии австралиец победил единогласным судейским решением. В его активе 28 побед и 4 поражения.