Звезда, которая вернулась: Трусова блестяще выиграла турнир в Казахстане

Александра Игнатова (Трусова) выиграла мемориал Дениса Тена в Алма-Ате, набрав 226,01 балла. Серебро у кореянки Ким Ю Чэ (209,20), бронза у казахстанки Софьи Самоделкиной (204,36). Россиянка исполнила четверной лутц, обновив личные рекорды. Это второе возвращение спортсменки после рождения сына в 2025 году. Ранее она взяла серебро в Токио. Мария Захарова стала пятой, Дина Хуснутдинова — седьмой. Победа подтвердила успешное возобновление карьеры фигуристки в штабе Этери Тутберидзе.

Триумф возвращения: Александра Игнатова выиграла мемориал Дениса Тена в Алма-Ате.

Вечером 9 октября в Алма-Ате завершился международный турнир серии "челленджер" мемориал Дениса Тена. Главным событием соревнований стало уверенная победа серебряного призера Олимпийских игр 2022 года Александры Игнатовой (Трусовой). Россиянка не только завоевала золото, но и доказала, что вернула свою лучшую форму.

По итогам двух программ спортсменка из России набрала 226,01 балла, установив личные и сезонные достижения. В короткой программе она получила 77,38 балла, а в произвольной — 148,62 балла. Отрыв от ближайшей преследовательницы составил почти 17 баллов, а если быть точнее — 16,81 балла. Серебряную медаль турнира завоевала представительница Южной Кореи Ким Ю Чэ с результатом 209,20 балла. Тройку призеров замкнула казахстанская фигуристка Софья Самоделкина, набравшая 204,36 балла.

фото: Naoki Nishimura / AFLO / Global Look Press

Произвольную программу подопечная Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова откатала мощно и осознанно. Прокат она открыла четверным лутцем. Прыжок был исполнен с небольшой помаркой и неидеальным выездом, однако все остальные элементы программы фигуристка выполнила на максимальные уровни сложности, получив от судей отличные надбавки за качество. В ее арсенале также оказались тройной риттбергер, тройной сальхов, каскад тройной лутц — тройной тулуп и сложная секвенция тройной лутц — ойлер — тройной сальхов — двойной аксель, а в финале программы был прыгнут двойной аксель. Судьи высоко оценили характер, спокойствие и чемпионскую уверенность спортсменки, которая шла напролом и четко понимала свои действия на льду.

Этот успех стал второй наградой Игнатовой на международной арене в текущем сезоне. В начале сентября она стала серебряным призером турнира Kinoshita Group Cup в Токио, набрав там 221,06 балла. В Казахстане фигуристка улучшила свой сезонный лучший результат на пять баллов.

фото: Naoki Nishimura / AFLO / Global Look Press

Путь к этому триумфу был непростым. В августе 2025 года спортсменка родила сына Михаила. Зимой 2026 года она объявила о возобновлении спортивной карьеры и возвращении в знаменитый штаб Этери Тутберидзе. Далеко не все верили в успешное возвращение фигуристки, ставшей мамой всего год назад, однако своим выступлением в Алма-Ате она разрушила все стереотипы и показала, что при наличии цели и желания нет ничего невозможного. Все российские фигуристки выступают на международной арене в нейтральном статусе.

Успешно справились с дебютом и другие представительницы России. Мария Захарова, тренирующаяся под руководством Анны Царевой, завершила свой первый международный старт на пятом месте с суммой 187,77 балла. В произвольной программе она неудачно исполнила четверной тулуп, допустив падение, но смогла собраться и откатать остаток проката на пределе возможностей. Финальные аккорды музыки застали фигуристку без сил: сразу после окончания программы она упала на лед, оставив на арене все свои эмоции и энергию.

Еще одна дебютантка международных соревнований Дина Хуснутдинова, также представляющая школу Тутберидзе, финишировала седьмой с результатом 185,70 балла. В произвольной программе спортсменка заявляла два тройных акселя. Первый прыжок она исполнила в каскаде с двойным тулупом, однако со второй попыткой не сложилось. Во второй половине проката фигуристка сдвоила риттбергер, но с остальными элементами справилась.

Золото в Алма-Ате стало для Александры Игнатовой не просто очередной медалью, а символом преодоления и триумфа силы духа, вдохновляющим примером для всего мирового фигурного катания.