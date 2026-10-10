40-летний Малкин продолжает удивлять в сезоне НХЛ

В ночь на 10 октября на льду арены «Нейшнвайд-Арена» в американском городе Коламбус состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча между местными «Коламбус Блю Джекетс» и гостями из «Питтсбург Пингвинз» завершилась победой хозяев площадки со счетом 3:2 по итогам серии послематчевых буллитов. Ветеран «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил третью шайбу в нынешнем сезоне НХЛ.

Данная шайба стала для российского нападающего 536-й в рамках регулярных чемпионатов НХЛ и третьей в нынешнем сезоне. Этот результат позволил Евгению Малкину еще прочнее закрепиться в списке лучших снайперов за всю историю североамериканской лиги, где он теперь занимает единоличное 36-е место.

Стоит подчеркнуть, что российский хоккеист сумел поразить ворота соперника на старте третьего игрового отрезка.

В рядах победителей голами отметились канадский защитник Дэймон Сиверсон, канадский нападающий Кент Джонсон и американский форвард Мэтью Оливье. Российские легионеры «Коламбуса» Дмитрий Воронков и Валерий Ничушкин завершили этот поединок без набранных очков.

Напомним, что Евгений Малкин защищает цвета клуба «Питтсбург Пингвинз» с 2006 года и за это время трижды становился обладателем главного трофея лиги — Кубка Стэнли.

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