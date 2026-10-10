Матч «Краснодар» — «Зенит» оказался под угрозой срыва из-за быка на поле

Изображение быка на газоне может помешать проведению матча между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом». Представители Российской премьер-лиги потребовали устранить нарушение, допущенное хозяевами поля, сообщает телеграм-канал Sport Baza.
По правилам на газоне во время игры разрешена только стандартная футбольная разметка. Представители лиги и судьи указали «Краснодару» на нарушение и потребовали привести поле в соответствие с требованиями.
Если рисунок не уберут, проведение матча окажется под угрозой.
Встреча десятого тура РПЛ запланирована на 10 октября. Команды должны выйти на поле в 19:30 по московскому времени.
Бык является официальным символом ФК «Краснодар».
Читайте также: Вратарь сборной СССР заявил, что Украина обыграла бы Россию в футбол