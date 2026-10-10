"Он все еще мальчишка": Пратес выступил с критикой в адрес Моралеса

Бразильский боец смешанного стиля, первый номер рейтинга полусреднего дивизиона UFC Карлос Пратес раскритиковал эквадорца Майкла Моралеса, занимающего третью строчку весовой категории, за брошенный вызов всем топовым бойцам.

"Моралес в курсе, что я буду следующим биться за титул, но все равно постоянно вызывает меня. Майкл знает, что этого поединка не будет. Когда у него есть шанс подраться с Иэном Гэрри, этот парень говорит о желании сразиться с тем, у кого простой уже два года. Корчит из себя гангстера, но он все еще мальчишка", – сказал Пратес в интервью на YouTube-канале Luigi Moraes.

Ранее Моралес обратился к пятерке лучших полусредневесов, заявив о готовности подраться с каждым из них. При этом эквадорец послал экс-претендента, ирландца Иэна Мачадо Гэрри, хотя ходят слухи, что именно с ним Майклу предстоит в ближайшем будущем разделить октагон.

Карлос Пратес является основным претендентом на титульник. Сам чемпион дивизиона Ислам Махачев называл его в числе наиболее вероятных и интересных ему соперников. Однако пока слухи о противостоянии россиянина и бразильца не подтверждались. В активе Пратеса 24 победы и 7 поражений.

На счету Моралеса 19 побед и ни одного поражения. Последний бой он провел в ноябре прошлого года с Шоном Брэди и победил техническим нокаутом в первом раунде.