Оппоненты Инфантино намерены убедить легенду футбола принять участие в выборах президента ФИФА

Противники действующего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино предпринимают попытки убедить бывшего главного тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы организации. Об этом сообщает газета The Times.

Выборы пройдут в марте 2027 года в Марокко. Согласно установленным правилам, потенциальные кандидаты могут подать свои заявки на участие в них до 18 ноября.

Венгер в настоящее время занимает должность руководителя ФИФА по глобальному развитию футбола. Сообщается, что глава Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Виктор Монтальяни, который ранее рассматривался как один из вероятных претендентов на пост президента ФИФА, не намерен выдвигать свою кандидатуру.

Джанни Инфантино 56 лет, он был избран главой ФИФА на внеочередном конгрессе в феврале 2016 года. В дальнейшем его дважды переизбирали на безальтернативной основе.

Арсену Венгеру 76 лет. Он возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год. Под его руководством команда из Лондона трижды становилась чемпионом Англии, по семь раз выигрывала Кубок и Суперкубок Англии, а также выходила в финалы Лиги чемпионов и Кубка УЕФА. В качестве главного тренера Венгер также работал в японской «Нагое», а также во французских клубах «Нанси» и «Монако», который он привел к победе в чемпионате и Кубке Франции.

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