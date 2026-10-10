«Оренбург» разгромил махачкалинское «Динамо» Евсеева и добыл долгожданную победу в РПЛ

Долгие восемь матчей «Оренбург» не мог выиграть в первенстве Российской премьер-лиги (РПЛ), и вот наконец-то случилось. На своём поле команда просто разорвала «Динамо» из Махачкалы – 4:0. Судя по всему, «Оренбург» нашёл формулу успеха, а вот судьба тренера «Динамо» подвисла в воздухе.

Если взять всё то, что говорилось перед матчем на стадионе «Газовик», то «Оренбург» никак не должен был заканчивать игру с таким счётом. Статистика по этому поводу говорит, что «Оренбург» это единственная команда российского первенства, в матчах которой не забивается даже двух мячей. Средняя результативность таких встреч – 1,89, из чего можно сделать вывод, что команда весьма незрелищная.

Однако если говорить исключительно языком цифр, то стоит выделить следующий факт. «Оренбург» является самой несыгранной командой в РПЛ. Дело в том, что клуб задействовал самое большое количество игроков в матчах российского первенства – 29. Это понятно, если речь идёт о «Локомотиве», который находится в режиме перестройки сейчас, но и москвичи остановились на числе 27. При этом нельзя сказать, что штаб главного тренера оренбуржцев Ильдара Ахметзянова не может определиться со стартовым составом.

Плюс-минус четыре защитника, а также пара опорников являются постоянными персонажами. Также можно выделить и боснийца Гедеона Гузину, аргентинца Дамиана Пуэблу и Дмитрия Рыбчинского, которые постоянно выходят ближе к нападению. В то же время, два матча кряду на поле вместе с этой группой выходил и Хорди Томпсон из Чили. А ведь именно он придал манёвренности группе нападения.

Ставка Ахметзянова была, прежде всего, на игру в штрафной площади, где прорвавшийся по краю игрок сбрасывал в центр. Так был забит и первый гол, где Гузина откликнулся на передачу Томпсона. Зрелищным стал и второй мяч, где колумбиец Джон Паласиос, прорвавшись по центру и растолкав всех, вколотил в ворота навес слева от Руслана Куля.

Ильдар Ахметзянов. Фото: ФК "Оренбург"

Здесь нужно отметить тот факт, что в последних матчах «Динамо» потеряло свою суперсилу – оборону. Махачкалинцы пропускают в восьми матчах из девяти проведённых в первенстве РПЛ. Не смогли забить «Динамо» лишь футболисты московской «Родины». Так получилось, что в преддверие данной встречи «Динамо» из Махачкалы пропустило шесть голов в двух матчах РПЛ: по три гола от грозненского «Ахмата» на выезде и от столичного ЦСКА дома. В десятом туре потеря обороны вышла на новый уровень.

Свободная для соперника вратарская, где скоростное нападение вполне может переправлять мяч в ворота. Третий гол был забит всё тем же Гузиной, который практически из вратарской ударил в противоход голкиперу. Кстати, Гузине поставили весьма высокую оценку за этот матч – 9.5 из 10 баллов по версии Opta. В этом матче босниец сделал дубль, хотя, вероятно смог бы и забить больше. Гузина выходит в стартовом составе «Оренбурга» последние девять матчей и показывает всё более опасный для соперников футбол.

К несомненно сильным сторонам Гузины стоит отнести выбор позиции, видение игры и подключение к нападению. Защита «Динамо» в этот раз порой просто не замечала перемещений боснийского легионера. Кстати, Томпсон реализовал пенальти, чем установил итоговый результат. Сам же чилиец набрал два очка, выдав передачу на первый гол, а также забив пенальти.

Подводя итоги этой встречи, нельзя не заметить, что следующие три игры «Оренбург» будет проводить на выезде. Сначала против «Рубина» игра на Кубок в Казани, затем два матча РПЛ: «Родина» и «Ахмат». После этой нелёгкой серии стоит рассмотреть шансы клуба на выживание в РПЛ. Что же касается «Динамо», то провалы в обороне могут серьёзно повлиять на перспективы тренера Вадима Евсеева. Несмотря на место в середине таблицы, команда пропустила уже 20 голов. Больше пропустила только «Родина».