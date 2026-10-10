Роналду может быть отстранен от игр за сборную

Португальская футбольная федерация решила отстранить нападающего Криштиану Роналду от игр за сборную. Об этом сообщает Mirror.

Причиной стал самовольный отъезд футболиста из расположения национальной команды. Точный срок дисквалификации будет определен позже.

По регламенту он может составить от одного до шести месяцев, а также штраф от 500 до 1 тысячи евро.

Роналду покинул сборную перед матчем Лиги наций против Дании. Он был недоволен тем, что не попал в стартовый состав на игру с Норвегией и не вышел на поле.

Позже 41-летний форвард извинился и выразил готовность вернуться.

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