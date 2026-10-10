Российская теннисистка дебютирует в топ-3 рейтинга WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере войдет в тройку лучших игроков мирового рейтинга WTA. Это стало известно после ее выхода в финал турнира в Пекине.

10 октября Андреева уверенно обыграла в полуфинале представительницу Чехии Николу Бартунькову со счетом 6:2, 6:2.

В решающем матче россиянка встретится с победительницей игры между китаянкой Чжэн Циньвэнь и бельгийкой Элизой Мертенс.

В 2026 году Андреева выиграла "Ролан Гаррос". В ее активе также шесть титулов на турнирах WTA, четыре из которых она завоевала в одиночном разряде.

В 2024 году теннисистка вместе с Дианой Шнайдер стала серебряным призером Олимпийских игр в Париже в парном разряде. Кроме того, Андреева доходила до полуфиналов турниров Большого шлема в одиночном разряде на Открытом чемпионате Франции в 2024 году, а в паре — на Australian Open и "Ролан Гаррос" в 2025-м.

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