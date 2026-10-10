Российские фигуристы заняли весь пьедестал на турнире в Казахстане

Российские фигуристы заняли весь пьедестал турнира серии "Челленджер", а победителем стал чемпион России Владислав Дикиджи. По итогам двух программ он набрал 312,79 балла — 107,31 за короткую и 205,48 за произвольную. Это рекордный результат для россиян на международных стартах.

Турнир памяти казахстанского фигуриста Дениса Тена проходил в Алматы. Еще после короткой программы Дикиджи уверенно возглавлял турнирную таблицу. За прокат он получил 107,31 балла, исполнив три прыжка ультра-си. Результат также стал рекордным для российских одиночников в короткой программе.

Второе место занял Глеб Лутфуллин с результатом 277,23 балла, а бронзу завоевал Петр Гуменник, набравший 261,76 балла.

Итоговые 312,79 балла стали личным рекордом Дикиджи. Выше суммарные оценки в истории мужского одиночного катания получали только Нейтан Чен, Илья Малинин и Юдзуру Ханю.

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