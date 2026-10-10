Российский голкипер в НХЛ получил травму в ходе матча против «Вашингтона»

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин не смог продолжить игру с «Вашингтон Кэпиталз» и был эвакуирован с площадки с помощью медиков.

Встреча состоялась на арене «Кэпитал Уан-Арена» в американском Вашингтоне. Хозяева льда одержали победу над гостями с итоговым счетом 3:1.

Неприятный инцидент произошел на 10-й минуте второго периода. Во время позиционной атаки «столичных» в численном большинстве российский голкипер отразил несколько бросков, после чего рухнул на левый бок и дал сигнал о боли, постучав рукой по ледовому покрытию. Судья незамедлительно приостановил встречу, и на площадку вышел медицинский сотрудник клуба. Впоследствии место в воротах занял резервный вратарь Дилан Гаранд.

В рядах победителей голами отметились шведский оборонец Тимоти Лильегрен, а также канадские нападающие Бун Дженнер и Том Уилсон, поразивший ворота в самом конце матча, всего за секунду до финального свистка. Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин результативными действиями в этой встрече не отметился.

В составе «Нью-Йорк Рейнджерс» единственную шайбу в активе команды записал на свой счет канадский нападающий Алекси Лафреньер. При этом российский форвард Павел Дорофеев отметился результативной передачей.

Читайте материал по теме: Шестеркин – новый «вратарь-гоняла» НХЛ: русский страж ворот забивает сам и раздает пасы

Также читайте: Российские хоккеисты вошли в число самых высокооплачиваемых в НХЛ

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX