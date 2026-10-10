Российский пловец выиграл турнир в Ташкенте с мировым рекордом

Российский пловец Егор Корнев установил мировой рекорд на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте. Он стал победителем дистанции 50 метров баттерфляем, показав результат 21,28 секунды.

Предыдущий рекорд принадлежал швейцарцу Ноэ Понти, который преодолел эту дистанцию за 21,32 секунды.

Серебряную медаль завоевал австралиец Исаак Купер с результатом 21,96 секунды. Третьим финишировал сингапурский пловец Теонг Цен Вэй.

Ранее международная федерация World Aquatics разрешила российским спортсменам выступать на соревнованиях под своей эгидой с национальными флагом и гимном. Решение также распространяется на атлетов из Белоруссии. Ограничения, введенные в 2022 году, сняли для участников соревнований по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло.

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